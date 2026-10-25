Manuel Teodoro, de ‘Séptimo día’, y cómo llegó a las adicciones: “Crecí sin sentirme amado”

Manuel Teodoro fue el invitado en el pódcast ‘De carne y hueso’ y allí se sentó a hablar de varios aspectos de su vida. Con la sinceridad que lo caracteriza, el comunicador abordó el tema de su adicción a las drogas y el alcohol reflexionando sobre la situación que lo llevó a caer en ese mundo.

Teodoro recordó que la ruptura entre sus padres, cuando aún era un niño, fue un detonante que le hizo sentir un vacío, porque se alejó por completo de su papá, y eso posteriormente lo quiso mitigar con el alcohol.

“Me pasó a mí lo que le pasa a la mayoría de las personas que terminan en la drogadicción… crecí sin sentirme amado, sin sentirme aceptado… Cuando mi mamá decide dejar a mi papá en Filipinas y traerme a Colombia”, dijo al detallar lo que involucró alejarse de su papá, a quien no vio por largo tiempo. “Mi papá era mi papá jugábamos fútbol y basquet juntos”, indicó.

“Emocionalmente había un niño desubicado”, Manuel Teodoro

“Duro diez años sin hablar con él” mencionó explicando que era una época en que no había tanta facilidad para los viajes.

“Eran otras épocas; encuentro en la droga y el alcohol ese escape que me hacía sentir capaz de sobrevivir hasta cierto punto, pero emocionalmente había un niño desubicado. Uno se adapta y uno encuentra sus amigos. Llego acá a Colombia, siento ese vacío dentro de mí y ahí es cuando descubro el traguito y un soplón de marihuana, producen en mi algo que yo no entendí… que era calma”

Posteriormente reflexionó sobre su situación familiar en aquel tiempo. “Yo arranco con six de trago y marihuanita a los 17 años (…) uno simplemente era un escape de esa dura realidad del desmantelamiento de una familia, de un divorcio de papás. Es complejo lo que puede suceder en una familia cuando un papá no te vuelve a escribir o una mamá te rechaza. Entre los 0 y los 15 años papá, mamá y familia es todo”.

El periodista que fue consciente de su realidad tuvo la iniciativa de entrar en rehabilitación y recordó que tuvo una conversación con su hija sobre el proceso, cuando estaba en la clínica donde se trataba la adicción

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“Estoy haciendo esto para no morirme si sigo tomando como yo estaba tomado es posible que me hubiera muerto”, recordó haberle dicho cuando ella preocupada le preguntó si moriría.

También mencionó que gracias a ese proceso nunca sus hijos lo vieron borracho o en escenas de ese tipo. Todo gracias a que reconocidó que no sabía parar y necesitaba ayudaba en cuestión de alcohol.

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También recordó el apoyo que en ese entonces recibió de quien era el presidente del canal Caracol en ese tiempo cuando decidió renunciar a su labor en el canal para entrar en rehabilitación: “En ese momento mi jefe era Paulo Laserna. (le dije) doctor Laserna creo que me va a tener que botar’ (y él dijo) ¿por qué Manuel?”. Mencionó que se sinceró con él y le comentó “estoy internado en un centro de rehabilitación y no sé cuándo yo voy a salir”.

A pesar de que hacía seis meses habían lanzado la nueva temporada del programa ‘Séptimo día’ , Laserna le brindó su apoyo detuvo por un tiempo el programa y se ofreció a pagar la cuenta.

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Al final, Manuel reflexionó sobre la condición de un adicto y en su caso la necesidad de aceptarlo para superarlo.

Manuel Teodoro sigue siendo el director del espacio periodístico de Caracol ‘Séptimo día’, que además creó cuando recién se crearon los canales privados en la televisión colombiana.

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