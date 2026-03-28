Manuela Gómez reveló si regresará con su expareja tras su salida de LCDLF: “100% agradecida”

Este jueves en la noche, el “camión de las mudanzas” se llevó a Manuela Gómez de La casa de los famosos, luego que sus compañeros, de manera unánime, la consideraran como un “mueble” dentro de la competencia, pues durante las últimas semanas no generó ningún tipo de contenido interesante para el reality.

Vea dialogó co

La casa de los famosos n la influencer y empresaria, quien se refirió a su paso por el programa. Aseguró estar tranquila y feliz de poder salir a compartir con su hija, justo como lo estaba deseando en las últimas semanas: “Mi objetivo no era la fama ni el dinero, sino salir de una manera distinta a como salí en Protagonistas, quería cambiar la perspectiva que tenía la gente sobre mí, entonces siento que lo logré”, dijo.

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¿Manuela Gómez se considera un “mueble”? Así respondió

La razón por la que salió del programa de convivencia fue porque sus compañeros la tildaron de “mueble”. Al respecto, dijo: “Yo me sentí súper bien, sentí que fue muy justa la decisión pues yo misma lo percibía y no me gusta engañar a nadie ni engañarme a mí misma. Yo me sentía bajita de ánimo, sentía que no podía más, era como un ente, literalmente andando por la casa, porque Manuela no estaba ahí, Manuela estaba conectada con su hija, pensando ella. Yo decía: ‘no quiero perderme más momentos con ella, no quiero que ella me olvide, quiero regresar’. Sentía que era el momento perfecto para salir porque los porcentajes no mienten y yo sentía dentro de mi corazón que por votación del público no iba a salir tan rápido”, afirmó la empresaria.

“Le fallé a mi gente”: Manuela Gómez

De igual manera, reveló el cambio que tuvo tras su paso por la casa: “Ya no me interesaba armar un show y una pelea porque sí, porque ya sabía que llevaba dos meses y medio tratando de hacer algo bueno por mi imagen para venir a embarrarla en un segundo con una mala palabra o algo. Ya no me identificaba con esa Manuela que la gente quería ver y por eso no la trae de regreso. Siento como que de pronto le fallé a mi gente que esperaba más de Manuela Gómez, pero es que esas personas querían esa Manuela del 2013 y esa Manuela yo misma la maté porque no me gustaba. Había muchas cosas de esa personalidad que yo no quería seguir cargando en mi vida, esa grosería, el tono de la voz, ordinaria en muchos aspectos, grosera, sin ser medida con sus palabras. Yo no quería repetir la misma historia y por eso pues quise mostrar lo que era en este momento, lo que es Manuela Gómez en su realidad. Esa Manuela del pasado no me hacía sentir orgullosa. Por esa misma razón llevo muchos años tratando de evolucionar como persona”.

¿Regresará con el padre de su hija?

Durante su paso por el reality, se pudo observar a través de las redes sociales el apoyo que recibió de Juan Pablo Restrepo, su exnovio y padre de su hija. Pese a que habían terminado, la influencer no descarta la posibilidad de darse una nueva oportunidad con él: “100% agradecida con el papá de mi hija, sea que se dé la situación de volver o que no se dé, yo soy de esas pocas madres que cree que no hay que tener una guerra con el papá de del hijo de uno porque eso va a afectar 100% a mi hija. Yo quiero que mi hija crezca en un ambiente muy sano, de mucha paz, de mucha armonía y si el papá de la princesa quiere estar presente yo no soy quién para negarle esa oportunidad para que mi hija crezca con el papá y con la mamá, sean juntos, sean separados, el papá de Samantha va a estar de por vida a mi lado cuidando a nuestra hija”.