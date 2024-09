Natalia del ‘Desafío XX’ habló de Kevyn: “Él es quien irrespetó a su mujer”

El pasado martes Natalia y Be, integrantes del equipo Tino, se enfrentaron en un ‘Desafío a muerte’ que dejó fuera de la competencia a la bailarina de twerking y al deportista, quien también participó en el Desafío súper humanos 2018.

A lo largo del programa, Natalia fue fuertemente criticada por la relación amorosa que inició con Kevyn, quien fue su compañero en Alpha. La polémica surgió porque el deportista tenía novia y, al parecer, tenía planes de boda.

¿Qué dijo Natalia de Kevyn?

Al salir de la competencia, Natalia concedió una entrevista para Noticias Caracol, donde habló de su experiencia en el reality, la convivencia con sus compañeros y, además, de su romance con Kevyn, el cual llegó a su fin luego de tener el break.

Natalia y Kevyn

“Kevyn me protegió, pero sí fue un error. Cuando uno comete un error, hay que reconocerlo. Es un error que en el programa se vio como si yo fuera quien lo acortejaba, pero las cosas no fueron así. Él era muy lindo conmigo, él es una persona muy linda, muy caballeroso, él arrancaba flores y me las daba, cuando había sol él me ponía la pañoleta para que yo me sentara y no me quemara, tenía detalles muy lindos, él fue muy protector en el equipo, entonces eso es muy bonito y uno se va enredando y ya se van dando las cosas”, dijo la deportista fitness.

Cuando la producción les dio la posibilidad de salir unos días a sus casas para recargar energías para la última etapa del programa, Natalia se encontró con las críticas en redes sociales. Muchos internautas incluso la insultaron por su romance con Kevyn. A partir de ese momento, las cosas entre los dos cambiaron y al regresar a la competencia le pusieron punto final a su historia de amor.

“El choque después del break fue durísimo, yo dije, ‘¿dónde está Kevyn?’. Yo no justifico lo injustificable, porque novia tenía, pero una cosa es que él cuente una historia que diga que está mal y otra que diga que se va a casar, son dos historias completamente diferentes, yo no sabía nada de eso, ni tampoco sabía que él quería ser pastor, yo no estaba ni enterada, para mí fue un choque”, aseguró.

¿Por qué Kevyn y Natalia del ‘Desafío’ terminaron?

La deportista aseguró que la historia no fue como se mostró en televisión y aunque ella quedó como “la mala del paseo”, la realidad era otra. Al darse cuenta de eso y de las vidas opuestas que tenían, decidieron terminar.

“Siento que Kevyn y yo tenemos mundos muy diferentes y realidades muy diferentes y por el bien de los dos era mejor él por su lado y yo por el mío... La historia no fue como apareció en televisión. Sí me sorprendió el hate, pero lo que me dio muy duro el ver cómo fue la historia, yo dije, ‘yo no tengo la necesidad de estar detrás de nadie’. La historia fue como si yo fuera la necesitada, según la gente, yo le puse un arma a Kevyn en la cabeza y le dije, ‘si tú no me haces caso...’, no fue así.

Estamos en una sociedad machista. ¿Por qué el rollo es la moza y no el infiel? Acá el derecho de las cosas es que él es el que está irrespetando a su mujer, al fin y al cabo yo fui soltera al programa, yo no tenía ni novio ni nada, yo no estaba irrespetando a nadie, pero lo que hacen ver eso es en lo que se centran. El hate fue impresionante”, reveló la exparticipante del Desafío XX.