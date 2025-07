Marbelle confirmó que terminó con Sebastián Salazar: “no ha sido fácil”

Una de las relaciones más estables del mundo de la farándula era la de Marbelle y Sebastián Salazar. La cantante y el futbolista llevaban juntos más de siete años; sin embargo, el año pasado se comenzó a rumorar en redes sociales y medios de comunicación que ya no estaban juntos, pero ninguno de los dos se había referido al respecto; de hecho, pocas veces hablaron de su historia de amor, pues preferían mantenerla en privado.

¿Qué pasó con Marbelle y Sebastián Salazar?

El pasado lunes, ‘El Gordo Ariel’ invitó a Marbelle a su programa La Corona TV, de CityTv. Allí, la intérprete de Adicta al dolor habló de varios detalles de su vida, entre ellos, su relación con Sebastián.

Marbelle y su novio Sebastián Salazar. Fotografía por: Instagram

Inicialmente, a manera de broma le mencionaron el triunfo de Santa Fe, a lo que ella respondió: “soy leona de corazón. Ya no tengo acciones, pero sí les quiero decir que yo sí soy fiel de corazón, hice parte de esa familia leona y amo al equipo y me alegra mucho".

Enseguida, confirmó lo que muchos especulaban: “(terminamos) ya hace bastante tiempito, no lo he querido hacer público porque es algo de lo que yo no hablo mucho, y que lo he mantenido ahí porque precisamente porque la relación durante mucho tiempo también estuvo ahí, por respeto, por amor”, afirmó.

Asimismo, sorprendió al revelar el tiempo exacto en el que decidieron tomar caminos separados. “Igual seguimos en comunicación, con muchas cosas, pero hemos dado un paso importante en la relación que fue hacer una pausa, ya vamos para tres años. Una pausa larga, de entender los tiempos y las decisiones de cada uno, no ha sido fácil, pero acá estamos, seguimos ahí en la lucha y en la pausa”.

Historia de amor de Marbelle y Sebastián Salazar

Hace un tiempo, la cantante se refirió a su historia de amor con el futbolista en una entrevista con Bravíssimo. “Yo he estado en los dos escenarios. En mi primera relación, que fue con el papá de mi hija, él era 16 años mayor que yo, y depende de la condición de cada uno, de sus trabajos y estilo de vida que la edad pueda influir más adelante en muchas cosas. Ahora, en mi más reciente relación, yo soy la que es 16 años mayor. La experiencia ha sido completamente distinta. Al principio, me abstuve mucho de meterme en esa relación con Sebastián. Yo decía: ‘él quiere otras cosas, él es deportista, yo soy cantante, somos de mundos muy distintos".

En ese entonces, la artista no dudó en elogiar al futbolista: “encontré un alma vieja, Sebastián es un hombre muy maduro y disciplinado, y su profesión lo obliga a ser así. Por ese lado, fue mucho más fácil entablar esa comunicación”.