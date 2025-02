Marbelle llora al hablar de Ignael Ramírez, su papá: “Nos alejamos muchos años”

Marbelle se presentará en una corta temporada en Bogotá el 7 y 8 de marzo en el teatro Astor Plaza de la ciudad. Lo hará en compañía de Laura Mayolo, Alisson Joan, Diana Hoyos y Stefany Zabaleta, en el espectáculo ‘Planchando el despecho’ del que hace parte desde hace un tiempo.

La mentora de ‘La Descarga’ suele ser bastante franca en sus entrevistas y no se calla sus opiniones, como tampoco sus sentimientos cuando es abordada sobre algún tema personal, artístico o incluso, político. Esto último la ha involucrado en debate y polémicas diversas.

Esta vez fue un asunto personal el que trató. En medio de una entrevista con el programa de entretenimiento ‘Bravíssimo’, donde junto a sus compañeras de ‘Planchando el despecho’ se refirieron a cómo el proyecto musical ha tocado sus vidas y algunas anécdotas del show.

Marbelle revela cómo reconstruyó la relación con su padre

Luego, los conductores del programa de City Tv mostraron la foto de un miembro de la familia distinto a las entrevistadas. En el caso de Marbelle, le pusieron la imagen de Ignael Ramírez Murcia, su padre.

“Ay... mi padre hermoso”. Luego, compartió que, aunque estuvieron distanciados durante mucho tiempo, han tenido la oportunidad de reconstruir su relación. “Nos alejamos muchos años, pero hemos venido en un proceso de reconstrucción. Lo que más agradezco a ese hombre es el ejemplo y su honestidad”, dijo la artista que llenó de elogios a su progenitor.

“Es un ser que nunca se dejó descarrilar por nada. Con muchos defectos, claro que sí, pero siendo el papá más amoroso del mundo”, dijo resaltando el apoyo incondicional que le brindó a ella y a su fallecida madre el ex policía que fue uno de los primeros en reconocer el talento de la estrella de ‘El collar de perlas’. “Fue quien nos permitió a mi mamá y a mí volar y hacer muchas cosas. Un gran ejemplo, un gran abuelo”.

En el programa la cantante escribió un mensaje en papel como se lo pidieron los conductores del programa, acerca de la relación padre e hija. “Gracias por ser el mejor papá del mundo, no necesité nada más”, escribió y luego explicó la naturaleza de sus palabras.

“A veces los padres se sienten en deuda con uno, creen que no han hecho lo suficiente, y en el caso de mi papá no es diferente. Eso es algo que he tenido que trabajar con él, y le he dicho que gracias a Dios no necesité nada más que lo que él es. No necesita dejarme nada”, dijo la artista que destacó el amor de su papá. “Lo más importante es su inmenso amor”, afirmó la cantante con una sonrisa.

Podrías leer: Shakira vivió en Bogotá: detalles inéditos de una época que marcó su vida

¿Qué pasó con Ignael Ramírez Murcia, el padre de Marbelle?

Según ha trascendido, Marbele y su padre han tenido épocas de distancia. La artista y su padre enfrentaron una lejanía profunda cuando murió la madre de Marbelle, doña María Isbeth Cardona Restrepo en el 2002, luego de someterse a una cirugía estética.

Hasta donde ha dicho la cantante, con el tiempo fueron restaurando la relación mediante mensajes y llamadas telefónicas. En el 2015 se volvieron a ver.

En una entrevista del 2020 Marbelle se mostró orgullosa de su origen y mencionó:

A pesar de las dificultades, su relación se fue reconstruyendo poco a poco, y el reencuentro que vivieron fue uno de los momentos más significativos para la cantante.

“A ninguno de mis padres les juzgo nada. Los amo, amo de dónde vengo; amor ser hija de un policía y de una costurera. Amo a mis hermanos a pesar de nuestro distanciamiento y de las diferencias”.

Sobre el lugar donde reside el padre de Marbelle se ha dicho que está en el exterior y que antes de salir del país vivió un tiempo entre Santander y Boyacá.

Aquí más noticias que son tendencia