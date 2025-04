Marcela Carvajal se separó tras 17 años de matrimonio: “mil veces lo dudé”

Marcela Carvajal se dio a conocer en el mundo de la televisión gracias a su participación en producciones como De pies a cabeza, Yo amo a Paquita Gallego, Pecados capitales, La saga, negocios de familia, Hasta que la plata nos separe, ¿Dónde carajos está Umaña?, entre otras.

La actriz de 55 años también ha hecho cine, teatro y, además, se ha desempeñado como presentadora. Interpretar a Alejandra Maldonado en Hasta que la plata nos separe la llevó a la cima del éxito. Su interpretación le valió algunos reconocimientos, entre ellos, en los Premios TVyNovelas y Festival de Cine de Cartagena de Indias.

¿Por qué Marcela Carvajal y Beto Gaitán se separaron?

Después de su separación de Carlos Posada, Marcela Carvajal conoció a quien fue el amor de su vida durante 17 años. Alberto Enrique Gaitán, conocido como Beto Gaitán, conquistó el corazón de la actriz y la convirtió en madre de Cristal y Luciana. Aunque conformaban una de las parejas más sólidas de la farándula en Colombia, la bogotana confirmó en una reciente entrevista con la revista Aló que su matrimonio llego a su fin.

La actriz aseguró que, al principio, no fue fácil tomar la decisión y entender lo que estaba ocurriendo con su relación: “muchas veces callamos por miedo a perder, a que nos miren con otros ojos. Hablar claro tiene su costo: nos sincera y nos reta a elegir con conciencia... Hay que tener coraje para dejar ir todo aquello que ya no suma”, dijo en Aló.

Sobre los motivos que los llevaron a tomar la decisión definitiva de terminar su matrimonio, afirmó: “los dos veníamos pensando esto hace mucho y entendimos que era mejor cerrar este capítulo como pareja y vivir cada uno por su lado, pero estando enfocados en nuestras niñas”.

Marcela y su familia se mudaron a Estados Unidos con la idea de comenzar una nueva vida y ver, si de alguna manera, ella y su esposo podían recuperar su matrimonio. Sin embargo, no resultó así: “venía pensándolo hace mucho y en medio del reto de la vida acá, de los papeles, de mirar hacia el futuro y de entender qué era lo que queríamos, todo marcó también la decisión de Beto y mía de separarnos y lo hicimos con la conciencia de seguir trabajando juntos por un proyecto de vida, que son las niñas, pues ellas son el foco y seguirán en Estados Unidos... Pensé que si cambiábamos de entorno, si mirábamos hacia adelante en otro lugar, de pronto las cosas se sentirían distintas… pero no fue así”, afirmó en la reciente edición de la revista Aló.

Después de hacerse muchas preguntas, de analizar e intentarlo, Marcela y Beto dieron el paso de terminar su relación. Aunque ya no están juntos, asegura la actriz, quedaron con una buena amistad. “Lo vinimos a aterrizar hasta ahora. Creo que después de este año no he sentido duda alguna, pero antes, mil veces lo dudé. Por eso nunca tomé la decisión, pero había que resolverlo y siento que después de ser sinceros y de decirlo y hablarlo, hoy me siento más liviana”, dijo.