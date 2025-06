Marcela Carvajal y los trabajos que ha realizado como migrante en Estados Unidos

Desde hace varios años, la actriz colombiana Marcela Carvajal decidió abandonar el país en compañía de Crystal y Luciana, sus hijas, con la intención de comenzar una nueva etapa lejos de los reflectores locales. Sin embargo, los cambios no han sido sencillos.

Radicada actualmente en Estados Unidos, Carvajal ha tenido que enfrentar los desafíos propios de una industria del entretenimiento exigente, donde abrirse paso implica sortear filtros culturales, barreras invisibles y ciertos imaginarios preestablecidos que dificultan el acceso a oportunidades, incluso para quienes llegan con una amplia trayectoria.

La nueva vida de Marcela Carvajal en Estados Unidos

En una reciente conversación con el pódcast Menopaúsicas, ¡y qué!, Carvajal habló sobre lo que ha significado empezar de nuevo fuera del país. Con casi cinco años residiendo en Estados Unidos, reconoció que llegar a un lugar donde no era reconocida representó un cambio radical, especialmente al tener que enfrentarse nuevamente a audiciones y empleos ajenos a su trayectoria artística. Durante ese tiempo, trabajó en cafeterías y servicios de catering, compartiendo espacio con otros migrantes.

“Yo siento que la vida de un actor se nutre de la experiencia de la vida”, comentó, dando valor a los aprendizajes que ha recogido en este proceso.

De acuerdo con Marcela Carvajal, uno de los desafíos más complejos ha sido enfrentarse a un mercado audiovisual donde predominan ideas limitadas sobre lo latino. Aunque en ciudades como Nueva York y Miami ha sentido cercanía con el público colombiano y latinoamericano, en otras regiones del país, especialmente aquellas más influenciadas por la cultura mexicana, la situación ha sido distinta. Según dijo, lo latino allí se reduce a un imaginario específico, donde quienes no encajan visual o culturalmente en ese molde, simplemente no entran en el radar de los productores.

La actriz ha intentado explicar que es colombiana, que baila salsa y que proviene de una familia profundamente arraigada en el país. Sin embargo, se ha encontrado con cuestionamientos sobre su origen, motivados por estereotipos raciales.

“Decían: ‘¿pero sus papás no?’. Mis papás también… mi mamá es opita”, recordó, aludiendo al tipo de preguntas que ha debido responder una y otra vez en castings.

A dicha sensación de invisibilidad profesional se suma el componente emocional del desarraigo. Marcela Carvajal no oculta que vivir fuera del país ha sido duro. Aunque tiene la posibilidad de regresar cuando lo desea, no todos los migrantes con los que se ha cruzado pueden decir lo mismo. “Los que no pueden volver, ¡Dios mío, qué dolor!”, expresó, visiblemente conmovida durante la charla.