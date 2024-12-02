Marcela Gallego confesó que probó una app de citas: “La mayoría eran menores de 30″

La actriz colombiana Marcela Gallego, recordada por sus papeles en producciones como El man es Germán y La nieta elegida, sorprendió a sus seguidores al contar que decidió darle una oportunidad a las aplicaciones de citas para conocer nuevas personas. La revelación la hizo a través de redes sociales y en entrevistas, donde habló con humor y sinceridad sobre la experiencia.

En 2022, Gallego compartió un mensaje en Twitter que generó todo tipo de reacciones: “Me metí a una app de citas y la mayoría de los que me dan likes son menores de 30… O sea, ¿qué onda?”. La frase, cargada de ironía, puso sobre la mesa uno de los aspectos que más la desconcertaron: la diferencia de edad con muchos de los hombres que se interesaban en su perfil.

Más tarde, en declaraciones recogidas por medios nacionales, la actriz detalló que la aplicación que utilizó fue Inner, una plataforma diseñada para encuentros sentimentales. Aunque aclaró que no se considera una usuaria activa ni obsesionada con este tipo de herramientas, sí reconoció que la curiosidad la llevó a explorar esa posibilidad: “Quise probar y ver cómo era, porque mucha gente habla de estas apps. Me encontré con cosas divertidas y otras que no tanto”, dijo en su momento a RCN Radio.

Recientemente, en su paso por el programa The Suso Show, Gallego volvió a referirse al tema y confirmó que efectivamente estuvo en una de estas plataformas. Allí, con la naturalidad que la caracteriza, contó que se tomó la experiencia como un experimento personal más que como una búsqueda desesperada: “Sí, estuve en una aplicación de citas. Pero la verdad no busco hombres mayores de 55 años ni tampoco quiero que sean mucho más jóvenes. Lo hice por darme la oportunidad de conocer gente diferente, aunque no me quedé mucho tiempo”.

La actriz, que siempre ha sido abierta al hablar de su vida personal, señaló además que este tipo de herramientas no son para todo el mundo y que, en su caso, prefiere aún los encuentros más tradicionales: “No digo que no funcione, pero me gusta más conocer a alguien en persona, sentir la energía, la conversación. En una app es distinto, es rápido, es como ir al supermercado de personas”.

El comentario de Gallego generó múltiples reacciones en redes sociales, donde muchos seguidores la apoyaron por atreverse a explorar nuevas formas de socialización y otros se sintieron identificados con su experiencia.

Con este testimonio, Marcela Gallego se suma a la lista de celebridades que han hecho público su paso por las plataformas de citas, normalizando un fenómeno cada vez más común en todas las generaciones.