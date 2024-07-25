Marcela Reyes se pronunció a través de sus abogados tras salir de ‘La casa de los famosos’

Desde su sorpresiva salida de La casa de los famosos Colombia 2026, la DJ y creadora de contenido Marcela Reyes ha estado en el centro de la conversación de los televidentes. La artista abandonó el reality del Canal RCN el pasado jueves 15 de enero, apenas cuatro días después del inicio del programa, una decisión que fue confirmada al aire por la presentadora Carla Giraldo y atribuida, de manera oficial, a “motivos personales”.

A partir de ese momento, y ante la ausencia de explicaciones detalladas por parte de la propia participante, comenzaron a circular múltiples versiones en redes sociales sobre las razones que habrían motivado su salida. Entre ellas, tomó fuerza una hipótesis que vinculaba su renuncia con la supuesta difusión de videos íntimos en internet y con un eventual contacto desde el exterior para alertarla sobre la situación, pese a que los participantes no tienen comunicación con el mundo externo durante la competencia.

¿Qué dijo Marcela Reyes sobre videos que circulan en internet?

Esta versión fue desmentida de manera categórica a través de un comunicado de prensa emitido por Grupo Medellín, equipo legal que representa los intereses de la también empresaria. En el documento, fechado el 17 de enero de 2026, los abogados aclararon que en las últimas horas se han difundido en plataformas digitales videos obtenidos de cámaras de seguridad que están siendo presentados “de manera malintencionada” como si correspondieran a hechos actuales.

Según el comunicado, el material audiovisual que circula no es reciente. La defensa señaló que la propia evidencia visual demuestra su antigüedad, al presentar “elementos verificables como cambios físicos y contextuales”, además de condiciones del inmueble que no coinciden con el estado actual de la residencia mencionada en los señalamientos.

Asimismo, el equipo legal de Marcela Reyes advirtió que la captura, publicación y replicación de estos contenidos constituye una conducta grave que vulnera derechos fundamentales, entre ellos la intimidad personal y familiar, el buen nombre, la honra, la imagen y la protección de datos personales. El documento, además, subraya que se trata de material proveniente de sistemas de seguridad y vigilancia, lo que agrava la afectación y evidencia un uso ilegítimo de información privada.

En consecuencia, los abogados anunciaron que se adelantarán de manera inmediata todas las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables de la obtención, filtración y difusión de dichos videos, incluyendo a cuentas, perfiles y terceros que los compartan directa o indirectamente. Estas medidas contemplan solicitudes de retiro de contenido, preservación de evidencia digital y acciones civiles, penales y administrativas.

Finalmente, el comunicado reiteró el rechazo absoluto a cualquier forma de violencia digital y campañas de desinformación, e hizo un llamado a medios y ciudadanos a abstenerse de compartir este tipo de material. Hasta el momento, este pronunciamiento es la única respuesta oficial frente a los rumores que surgieron tras la salida de Marcela Reyes de La casa de los famosos Colombia. Sin embargo, su equipo de trabajo afirmó en redes sociales que ella se pronunciará al respecto cuando lo crea pertinente.

