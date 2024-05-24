Maren García revivió pedida de mano de Omar Geles con emotivo video

La memoria de Omar Geles continúa viva no solo en la música vallenata, sino también en los recuerdos personales que dejó junto a su familia. Su viuda, Maren García, compartió recientemente en su cuenta de Instagram un video inédito que muestra el instante en que el cantautor vallenato le pidió matrimonio, un recuerdo cargado de amor y significado que rápidamente conmovió a sus seguidores.

La publicación se dio en medio de una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, quienes le pidieron revelar cómo había sido ese momento tan especial en su vida. Maren no dudó en abrir su intimidad y mostrar el registro audiovisual que transporta a febrero de 2021, en plena pandemia por la COVID-19.

En las imágenes, se observa a Omar Geles recordando con voz entrecortada lo difícil que fue haber dado positivo para el virus. Según relató, le pidió a Maren que se alejara de él para evitar el contagio. Sin embargo, ella respondió con determinación: “Si te da Covid a ti, me da Covid a mí, pero yo no te voy a dejar solo nunca”. Aquella promesa de compañía marcó profundamente al compositor, quien no dudó en convertir esa muestra de amor en el punto de partida para pedirle matrimonio.

El video muestra el instante exacto en que Geles se arrodilla frente a Maren y le entrega un anillo de compromiso. Ella, visiblemente emocionada, acepta entre lágrimas y besos. El ambiente íntimo se llena de aplausos y alegría de los presentes, entre quienes se encontraba la cantante Ana del Castillo, gran amiga de la pareja, que celebró junto a ellos la unión que estaba por sellarse.

Para los seguidores del vallenato, el video es mucho más que una simple publicación: representa la faceta más humana y vulnerable de Omar Geles, quien durante su vida artística dedicó su talento a componer y cantar sobre el amor. Ahora, en este recuerdo compartido por su viuda, se evidencia cómo ese sentimiento también guiaba sus pasos en la vida personal.

La publicación ha generado una ola de comentarios de admiración y nostalgia en redes sociales. Muchos destacan la sinceridad del gesto de Maren al mostrar un capítulo tan íntimo de su relación, y al mismo tiempo, valoran la manera en que sigue honrando la memoria del artista.

Con este video, Maren García no solo revive un momento feliz de su historia con Omar Geles, sino que también permite a sus seguidores acercarse a la esencia del cantautor, un hombre que, más allá de los escenarios, supo expresar su amor con la misma intensidad con la que escribió sus canciones.