Margarita Ortega se dio nueva oportunidad en el amor. Tiene relación con compañero

Margarita Ortega sorprendió a sus seguidores al revelar que atraviesa un momento especial en su vida sentimental, luego de años en los que había mantenido su faceta personal alejada de la opinión pública.

El anuncio no llegó por medio de un comunicado ni a través de sus redes sociales, sino en el programa La Red, de Caracol Televisión. Allí, los presentadores compartieron imágenes de la actriz y presentadora en una actitud cercana con un hombre durante el concierto de la banda mexicana Molotov en Bogotá, realizado el pasado 22 de agosto en el Movistar Arena. La escena despertó la curiosidad de los televidentes y, poco después, la propia periodista decidió aclarar la situación.

¿Quién es el novio de Margarita Ortega?

El misterioso acompañante de la caleña resultó ser Joan Avellaneda, periodista con más de dos décadas de experiencia, actualmente director general de contenidos de Canal 1 y también director del noticiero Noticentro 1. En el espacio televisivo se destacó que ambos, además de compartir una relación sentimental, coinciden a diario en el set del informativo.

“Este hombre se llama Joan Avellaneda, director general de contenido de Canal 1. Apasionado por la música, toca la guitarra eléctrica, y comparten set todos los días en el canal donde trabajan”, comentó la presentadora Mary Méndez durante la emisión.

Con la atención puesta sobre las imágenes, el equipo de La Red decidió contactarla directamente para confirmar la información. Fue entonces cuando Ortega puso fin a las especulaciones. “Contactamos a Margara y nos contó que sí. Efectivamente está enamorada, está disfrutando de esta nueva etapa de su vida. Es una relación bastante estable que lleva unos mesesitos”, agregó Méndez.

La noticia marca un giro en la vida de Margarita Ortega, quien tras el cierre del noticiero CM& en noviembre de 2023 se tomó un receso de un año en el que se dedicó a estudiar en Malta. Su regreso a la pantalla ocurrió en 2025, primero con el programa de entrevistas El latido en Canal Capital y luego como conductora de Noticentro 1.

En lo personal, Ortega había permanecido reservada desde su separación del actor y director Ramiro Meneses, con quien estuvo casada durante 15 años y tuvo a su hija Melibea. El divorcio se hizo oficial en 2015 y, desde entonces, no se le conocieron relaciones sentimentales públicas hasta ahora.

Más allá de su vida privada, la caleña ha hablado en entrevistas pasadas sobre la importancia de la armonía familiar y de mantener la cordialidad con su expareja, quien incluso conserva un vínculo cercano con Emiliano, su hijo mayor.

Hoy, tras una etapa de silencio mediático en lo sentimental, Margarita Ortega confirma que vuelve a creer en el amor, y lo hace acompañada de alguien que comparte con ella tanto el ámbito profesional como la pasión por la música.