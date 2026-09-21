Margarita Rosa de Francisco pasará próximamente por el quirófano. Esta es la razón

En los últimos días, Margarita Rosa de Francisco ha sido tendencia en las redes sociales y en los medios de comunicación, gracias a los resultados de un procedimiento estético que se realizó en su rostro. La actriz de 61 años compartió el antes y el después de la intervención, y confesó que uno de sus mayores miedos era perder sus rasgos y su expresión natural. A pesar de que su transformación generó múltiples comentarios entre sus seguidores, hay otro procedimiento que la artista debe realizarse en los próximos días.

¿Qué le pasó a Margarita Rosa de Francisco?

La intervención que la presentadora y escritora se realizará no tiene nada que ver con la cirugía estética que recientemente compartió en sus redes sociales. En realidad, se trata de un procedimiento médico para reemplazar su cadera derecha. La actriz había compartido este diagnóstico en marzo de 2025, cuando mencionó que los especialistas le habían indicado que no solo necesitaba reemplazar esa articulación, sino también sus dos rodillas. “Les cuento que me tienen que reemplazar la cadera derecha y las dos rodillas (este diagnóstico me lo dieron hace poco; me he dado muy duro con el ejercicio durante toda mi vida y mis articulaciones no aguantaron)”, dijo en ese momento.

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Aunque el diagnóstico se hizo público hace más de un año, Margarita Rosa volvió a hablar sobre su salud dejando en claro que la cirugía de cadera sigue siendo parte de sus planes. En una publicación que compartió recientemente, la actriz expresó su agradecimiento a su instructora de pilates por su apoyo en el manejo de sus lesiones y desafíos físicos. “Sin tus clases y consejos mis lesiones serían imposibles de soportar. Pronto, reemplazo de cadera y pilates —de por vida—contigo, la mejor. Te quiero”.

Hasta el momento, la actriz no ha revelado más detalles del procedimiento, ni la fecha exacta en la que deberá estar en el quirófano. Sin embargo, sus amigos y seguidores le han dejado mensajes en sus redes, deseándole éxitos en ese proceso: “mi admiración eterna para ti”, “eres la más espectacular de toda la vida”, “estás inspirando como siempre”, “esa cirugía no le queda así de perfecta a cualquiera. Ella es, era y será hermosa”, “mi admiración y respeto siempre”, “gracias por enseñarnos lo importante que es ejercitarnos de diversas formas”, “éxitos en esa intervención”, “a recuperarte pronto”.

Los problemas articulares de Margarita Rosa de Francisco son solo una parte de una larga historia de salud que comenzó en su juventud. La actriz compartió hace un tiempo que a los 16 años le diagnosticaron escoliosis progresiva. Esta condición la llevó a someterse a dos cirugías en la columna, lo que significó un extenso periodo de recuperación. En una entrevista, recordó que durante ese tiempo tuvo que usar un yeso que le cubría casi todo el torso, y luego le fijaron una parte de la columna.

Esa intervención dejó una cicatriz notable en su espalda y limitó su movilidad en esa área. A pesar de esas dificultades, Margarita Rosa encontró en el ejercicio una manera de fortalecer su cuerpo. Sin embargo, con el paso de los años, el desgaste de sus articulaciones se convirtió en un nuevo reto que ahora está enfrentando.