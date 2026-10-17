Margarita Rosa de Francisco responde a las críticas por su cirugía facial

Margarita Rosa de Francisco volvió a hablar públicamente sobre la cirugía facial a la que se sometió y respondió a los comentarios que cuestionaron su decisión. La actriz y presentadora explicó que el procedimiento no representa, desde su perspectiva, una manera de negar el paso del tiempo ni su propio proceso de envejecimiento.

La conversación se dio en el pódcast del cirujano plástico Alan González, quien estuvo a cargo de la intervención. Durante la charla, la caleña de 61 años se refirió a las razones que la llevaron a cambiar de opinión frente a los procedimientos estéticos y a las críticas que surgieron después de que hiciera pública su decisión.

¿Por qué Margarita Rosa de Francisco se operó el rostro?

La actriz recordó que durante los últimos años había hablado abiertamente sobre su relación con el envejecimiento y que incluso había manifestado su intención de observar ese proceso de manera natural. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a notar cambios en su rostro que ya no le resultaban cómodos.

“Yo no niego mi envejecimiento, tan no lo niego que le cuento a todo el mundo que me hice una cirugía. Si estuviera negándolo, no lo contaría”, afirmó De Francisco durante la conversación.

Margarita Rosa de Francisco también respondió a quienes consideran que recurrir a una cirugía estética significa intentar ocultar la edad. “No, no lo estoy negando, y es que hay muchas maneras de negarse a envejecer”, señaló.

La actriz contó que comenzó a fijarse en algunos cambios de su rostro y que llegó a un punto en el que decidió intervenirlos. Su intención, según explicó, no era eliminar las arrugas, sino recuperar una característica de su rostro que sentía que había perdido.

“Iba viendo que esto avanzaba y decía: esta parte ya no me gusta. Para mí fue una decisión estética, porque no me importa que las arrugas queden; quería recuperar una línea que se había ido perdiendo y verme con una apariencia vital”, explicó.

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La declaración hace referencia principalmente a la pérdida de definición que había percibido en el contorno de su rostro y cuello. De acuerdo con la explicación ofrecida durante la conversación, el procedimiento buscó trabajar esa zona sin cambiar de manera radical sus facciones.

El cirujano Alan González explicó que la intervención fue diseñada teniendo en cuenta las características particulares de la actriz. El objetivo fue trabajar tanto estructuras profundas como superficiales del rostro y el cuello para recuperar definición y mantener la expresión natural.

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La decisión de Margarita Rosa de Francisco también generó comentarios debido a que años atrás había hablado de su intención de no recurrir nuevamente a procedimientos como el bótox o los rellenos. En ese momento, la actriz había expresado su interés por observar cómo evolucionaba su rostro con el paso de los años.

Ahora, la vallecaucana reconoce que su posición cambió. Para ella, modificar una decisión tomada años atrás no significa necesariamente que haya dejado de aceptar su edad.

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“He ido luchando con mi propia imagen a medida que pasa el tiempo”, comentó durante la conversación.

Por último, planteó que el envejecimiento no se limita a la apariencia física ni depende exclusivamente de recurrir o no a procedimientos estéticos. En ese sentido, habló de la manera en que cada persona vive los cambios que llegan con el paso del tiempo y de la importancia de conservar la vitalidad.

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