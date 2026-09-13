¿Margarita Rosa de Francisco se hizo retoque estético en su cara? Video se volvió tendencia 

Margarita Rosa de Francisco es una de las figuras públicas más comentadas del país. La presentadora, actriz y columnista ha construido una importante carrera en la televisión y el entretenimiento colombiano. Además, se ha destacado por hablar abiertamente diversos temas de interés social y por expresar sus opiniones sobre asuntos que provocan debate entre sus seguidores.

¿Qué se hizo Margarita Rosa de Francisco en el rostro?

En los últimos días, la expresentadora del Desafío volvió a ser tema de conversación en las redes sociales, gracias a un video que un especialista en estética publicó, donde se muestra parte de un procedimiento que, al parecer, se realizó la artista. Las imágenes han generado todo tipo de comentarios, especialmente porque hace tres años, Margarita fue muy clara sobre su decisión de aceptar el envejecimiento natural y alejarse de tratamientos como el bótox y los rellenos. “El espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder. No quiero ponerme más bótox”, dijo en el 2023.

Sin embargo, en el clip aparece la escritora en un centro estético donde el especialista analiza su rostro y explica algunos de los cambios que presentará. Las imágenes rápidamente llamaron la atención de sus seguidores

“El envejecimiento no significa que a mí me parezca cheverísimo y que a mí me guste lo que veo… Que no pueda yo mover mi cara me preocupa… Pienso que voy a quedar como una obra de arte”, dijo Margarita.

Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado públicamente qué tratamiento específico se realizó. El médico que compartió el video menciona un procedimiento y aclara que el objetivo era atender algunas de las preocupaciones que la actriz tenía sobre los cambios en su rostro a lo largo de los años.

La actriz y escritora sorprendió con inesperada publicación en sus redes sociales. “Me aterraba quedar con una cara distinta a la mía”, dijo. Imágenes.

“Me aterraba quedar con una cara distinta a la mía. Hace como cinco años que saqué ese video diciendo yo quiero ver el espectáculo de mi envejecimiento, eso me lo van a restregar”, aseguró la actriz sobre las posibles críticas que recibirá de los internautas.

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En el video, la expresentadora plantea la búsqueda de un resultado que conserve sus características y evite modificar sus rasgos y proporciones faciales. “Casi que al otro día cumplir 60 yo veo que todo esto se me vino para adelante. Del espectáculo del envejecimiento, ya cuando veo que eso que se me arrumazó acá, dije ‘no’. Voy a quedar cheverísima”.

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Los usuarios ya han dejado sus comentarios al respecto: “Ya quiero ver, ella tiene una cara espectacular”, «qué ganas de verla. Esa mujer tan divina va a quedar aún más bella”, “recuerda que tienes derecho a cambiar mil veces de parecer… y si es para sentirte mejor contigo misma, pues que así sea”, “¿ella no era la que decía que envejecía sin hacerse nada?”, “no la juzgo, todos tenemos libre albedrío… pero me daba algo de esperanza que una mujer visible quisiera ir en contra de esta corriente tan brava”, “me encanta que hayas cambiado de opinión. Eso no es contradecirse, eso es evolucionar”.