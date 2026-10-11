Ella es María Alejandra López, coronada como Miss Universe Colombia 2026

María Alejandra López Pérez, representante de Risaralda, fue elegida como Miss Universe Colombia 2026 y será la encargada de representar al país en la edición 75 de Miss Universe, que se celebrará el próximo 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. La coronación se llevó a cabo este sábado 10 de octubre en el Salón Jumbo del Country Club de Barranquilla, durante una ceremonia que reunió a las candidatas de distintas regiones del país.

La definición de la corona llegó después de una competencia entre cinco finalistas: Lauren Escandón Salazar (Región Andina), Marly Yulied Velásquez Marín (Medellín), Andrea Aguilera Arroyave (Antioquia), Susana del Portillo Olivo (Valle del Cauca) y María Alejandra López Pérez (Risaralda). La representante del Valle del Cauca ocupó el puesto de cuarta finalista; Antioquia quedó como tercera finalista y Región Andina fue elegida segunda finalista. Así, la decisión final quedó entre Medellín y Risaralda, y fue María Alejandra quien obtuvo el título nacional.

"Hoy no solo celebro una corona, celebro cada paso que me trajo hasta aquí, cada dificultad que me hizo más fuerte y cada persona que creyó en mí incluso en los momentos en los que más lo necesitaba (…) Recibo esta corona con el corazón lleno de gratitud, con la responsabilidad de representar a Colombia con mis valores, mi esencia y todo lo que soy. Hoy comienza una nueva etapa y quiero recorrerla de la mano de ustedes, llevando nuestra bandera con orgullo y demostrando que detrás de una reina hay una historia, un propósito y un país entero que la inspira", expresó María Alejandra López a través de sus redes sociales.

La gala tuvo como uno de sus ejes el homenaje a los 75 años de Miss Universe, uno de los concursos de belleza con mayor reconocimiento internacional. La edición de este año tuvo una puesta en escena dedicada a esa trayectoria y al legado que el certamen ha construido a lo largo de las décadas.

¿Quién es María Alejandra López Pérez, la nueva Miss Universe Colombia 2026?

López Pérez cuenta con una trayectoria de más de una década en los concursos de belleza. Nacida hace 32 años en Pereira, Risaralda, es ingeniera industrial y ha participado en certámenes nacionales e internacionales antes de obtener la corona de 2026. Su experiencia incluye distintos escenarios, títulos y resultados que la han mantenido vinculada al mundo de los reinados desde hace más de 13 años.

En 2013 representó a Risaralda en el Concurso Nacional de Belleza, celebrado en Cartagena, donde obtuvo el título de primera princesa. Posteriormente, viajó a Bolivia para competir en Reina Hispanoamericana 2013 y ganó el certamen.

En 2015 fue coronada Miss Mundo Colombia, título que le permitió representar al país en Miss Mundo. Años después volvió a representar a Colombia en otro escenario: Miss Grand International 2023, celebrado en Vietnam.

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En esa edición, María Alejandra Lípez alcanzó el puesto de segunda finalista, conocido también como ‘segunda runner-up’. La clasificación de la colombiana entre las tres mejores participantes se convirtió en uno de los resultados más destacados de su recorrido internacional.

Como candidata de Risaralda en Miss Universe Colombia 2026, la modelo e ingeniera obtuvo reconocimientos durante la agenda previa a la coronación. El 7 de octubre ganó Miss Figura Bodytech, prueba que incluyó ejercicios físicos y una dinámica de baile. Dos días después fue distinguida como Miss Bulova Time, reconocimiento asociado con su elegancia y desenvolvimiento en pasarela.

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En su presentación final, la pereirana destacó la diversidad como una fortaleza y habló de un liderazgo basado en escuchar, respetar y unir a las personas. También se refirió al impacto del terremoto que afectó a Colombia en agosto y expresó que esa situación reforzó su compromiso con la representación de Risaralda.

Ahora, con la corona de Miss Universe Colombia, María Alejandra López Pérez suma un nuevo capítulo a su carrera en los reinados. En noviembre viajará a Puerto Rico para competir en la edición 75 de Miss Universo, donde buscará una nueva corona internacional para Colombia.

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