María Cecilia Botero habla sobre cirugía que casi le cuesta la vida. “Vi la luz”

María Cecilia Botero es uno de los nombres más reconocidos de la televisión y el teatro colombiano. Con más de cuatro décadas de trayectoria, ha interpretado personajes entrañables que le han permitido ganarse un lugar en la memoria colectiva de varias generaciones. Sin embargo, detrás de su sólida carrera artística, la actriz también ha enfrentado momentos de extrema vulnerabilidad, al punto de estar varias veces al borde de la muerte por cuenta de complicaciones médicas.

¿Qué le pasó a María Cecilia Botero?

El primer episodio ocurrió cuando apenas tenía 25 años. La actriz fue sometida a una cirugía para extraer un quiste, un procedimiento que en principio parecía rutinario. Pero lo que debía ser una intervención menor terminó convirtiéndose en una pesadilla. Durante la operación, el médico perforó accidentalmente sus intestinos y cerró la incisión sin percatarse del daño. El error derivó en una severa peritonitis y en una parálisis intestinal que comprometió gravemente su salud.

@teleantioquia La actriz @mariacebotero nos abrió su corazón en el vodcast 🎙️de CosiacaLaSerie. Nos reveló secretos de su vida que ya puedes conocer en nuestro canal de YouTube. #CosiacaPorTeleantioquia ♬ sonido original - Teleantioquia

Botero ha relatado que pasó más de tres meses hospitalizada y que su vida pendió de un hilo. “Me morí prácticamente, porque mi cuerpo no respondía”, recordó en una entrevista. Esa experiencia marcó un antes y un después en su vida personal: el dolor físico, la angustia y el miedo se transformaron en una nueva forma de entender la existencia. Para ella, la recuperación no solo fue médica, sino también emocional y espiritual.

Años después, tras la muerte de su esposo, la actriz se enfrentó de nuevo a una crisis de salud. En medio del duelo, sufrió una oclusión intestinal que la llevó al quirófano. La primera cirugía salió bien, y su proceso de recuperación parecía avanzar con normalidad. No obstante, mientras descansaba en una finca para retomar fuerzas, presentó una nueva obstrucción. Fue necesaria una segunda operación, esta vez más complicada.

¿Cómo se llama la enfermedad de María Cecilia Botero?

Según ha contado, durante esa intervención no se tomaron todas las precauciones necesarias y, como consecuencia, en el posoperatorio desarrolló una tromboembolia pulmonar. Esta complicación la llevó nuevamente a lo que ella describe como “una experiencia cercana a la muerte”. “Yo me morí, literalmente. Dejé de respirar, y fue un instante en el que sentí que todo terminaba”, confesó en una charla pública.

Pese a estos dos episodios críticos, María Cecilia Botero logró salir adelante. Su resiliencia, apoyada en la fuerza de su familia y en su amor por la actuación, le permitió recuperar no solo la salud sino también el entusiasmo por su oficio.

La carrera de Botero es testimonio de constancia y pasión. Desde que apareció en producciones como Padres e hijos y La venganza de Analía, hasta su incursión en el cine internacional con Encanto de Disney, donde prestó su voz a la abuela Alma Madrigal, su presencia artística se ha mantenido vigente. En cada proyecto ha demostrado la disciplina que la ha caracterizado desde joven, una disciplina que probablemente también jugó un papel crucial en su proceso de recuperación.

Para la actriz, las experiencias médicas traumáticas han tenido un impacto profundo en su manera de ver la vida y su profesión. En entrevistas ha expresado que después de enfrentar la muerte tan de cerca, cada proyecto y cada día cobran un valor distinto. “Entiendes que nada está garantizado, que lo único que tienes realmente es el presente, y eso te cambia la forma de vivir”, ha dicho.

Hoy, a sus 70 años, María Cecilia Botero se muestra agradecida y serena. Aunque no esconde que ha pensado en el retiro, su vínculo con el arte sigue siendo fuerte. La televisión, el teatro y el cine le han dado un espacio donde canalizar sus emociones, incluyendo las huellas de las experiencias más difíciles.

El testimonio de la actriz también abre la conversación sobre la importancia de la atención médica responsable y los riesgos de las malas prácticas quirúrgicas. Su historia recuerda que detrás de las celebridades hay seres humanos que enfrentan situaciones límites y que, como en su caso, logran superarlas con valentía.

María Cecilia Botero ha aprendido a convivir con sus cicatrices físicas y emocionales. Y aunque en más de una ocasión la muerte le tocó la puerta, la actriz colombiana siempre ha regresado con más fuerza, dejando claro que su mejor papel, quizás, ha sido el de sobreviviente.