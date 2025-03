María Cecilia Botero reveló: “Pienso en retirarme, pero me echo para atrás”

Si hay palabras puntuales que representen a María Cecilia Botero esas serían multifacética y luchadora. Durante 55 años de carrera, el público la ha visto bailando, actuando, moderando talkshows y presentando noticieros y magazines. La antioqueña, que regresa a la pantalla colombiana como una de las conductoras del magazín ‘Mujeres sin filtro’, junto a Kika Nieto, Natalia Sanint, Claudia Palacios y Flavia Dos Santos, se destaca en el cine, la televisión, el teatro y por supuesto, en los proyectos de plataformas, es conocida también como empresaria de espectáculos y maestra de interpretación de la Academia Charlot, su escuela. María C, que recientemente fue nombrada Embajadora Nacional de Buena Voluntad, se siente muy a gusto con su labor social, enfocada en conscientizar al público adulto en apoyar la causa de la niñez y en la necesidad de organizar todo, dejar un legado y contribuir con la creación de un mundo mejor.

María Cecilia, que el próximo 13 de mayo cumplirá 70 años, inició su carrera de la mano de su padre, el director Jaime Botero, ha disfrutado del reconocimiento por su trabajo, traducido en los galardones más importantes de la industria. entre ellos, el premio Simón Bolívar como Mejor Actriz, el India Catalina por su trayectoria, y los TvyNovelas como Mejor Actriz Antagónica de Telenovela y Mejor Presentadora de Noticias, también ha sorteado grandes obstáculos en su existencia, entre ellos, la quiebra económica de Fundación Gente de Teatro, su empresa, que fue pionera en traer grandes musicales al país, varias enfermedades y el fallecimiento, hace 33 años, de David Stivel, su esposo.

Maria Cecilia, quien protagonizó producciones como ‘Caballo viejo’, al lado de Carlos Muñoz, y ‘Música maestro’, donde compartió créditos con Fernando González Pacheco, Luis Eduardo Arango y Moisés Angulo, recordó, en charla con Vea, que cuando estaba en el colegio y apenas hacía sus pinitos artísticos quiso estudiar publicidad, pero al graduarse se matriculó en otra facultad.

“Nunca pensé que iba a ser actriz. Cuando estaba en el colegio yo pasé porque quería ser publicista... arranqué a estudiar antropología y gracias a Dios en el segundo año ya no pude seguir. Y miro para atrás y creo que fue la mejor decisión”.

María Cecilia Botero sufrió la actuación al principio: “lloraba”

Se decantó por la actuación, pero no significa que hubiera sido fácil. “Era una persona demasiado tímida. Si algo me ha ayudado esta carrera es a eso, a vencer los miedos, la timidez, la inseguridad. Sufrí mucho al principio, lloraba todas las noches cuando sabía que al otro día tenía que ir a trabajar. Era un sufrimiento. Al principio no me la gocé, sino que la sufrí, pero también sentía que era la mejor manera de lograrlo. (Decía) ‘tengo que dejar los miedos, tengo que dejar de ser tímida’”.

Haciendo una mirada al pasado, siente que no cambiaría mucho de su trabajo, pero no es lo mismo en otros aspectos. “Tal vez en la vida sí, y más cuando pienso en la educación de mi hijo, en que hoy en día sé tantas otras cosas. Creo que de pronto lo habría llevado por otro lado, que habría tratado de ser más cercana, de ayudarle más en ciertos temas, sobre todo porque al perder a su papá tan chiquito, yo siempre estaba muy nerviosa al ver a un niño. Si hubiera sido una niña, de pronto, habría sido más fácil, pero cuando empiezan a crecer, la adolescencia y las inquietudes y las curiosidades.. De pronto, yo sí tenía muchos miedos de cómo abordar ciertos temas y hoy en día digo ‘Ay hombre, ojalá hubiera sabido tantas cosas como hoy’”.

¿Por qué María Cecilia Botero no se volvió a casar?

El orgullo de María Cecilia es Mateo, su único hijo, fruto de su matrimonio con el director David Stivel, con quien estuvo casada desde 1982 hasta 1992, año en que el director argentino falleció. La actriz no volvió a casarse. “No sé si fue porque mi matrimonio fue tan chévere. Yo tuve una vida de pareja perfecta, así suene raro. tan feliz hasta el último momento, que tal vez eso hizo que no quisiera dañarme también la sensación de lo que es vivir en pareja”. Años después llegó un nuevo amor. “Después tuve una relación maravillosa durante 20 años con Mauricio Reina. Fueron 20 años maravillosos…. (Luego) también empecé a gozarme el estar sola, a disfrutar de mí misma, de mi tiempo, de mi espacio, de mis gustos, sin tener que estar preguntando ‘¿quieres esto, quieres aquello?’ Sino ‘yo quiero esto’, si me gusta, pues lo hago. No tener que estar dependiendo de los demás, de alguien más, para poder disfrutar lo que me gusta. Empecé a disfrutar la soledad muchísimo. Hoy en día soy la sola más feliz del mundo”.

María Cecilia Botero se levanta de las pérdidas y obstáculos

Volviendo a los obstáculos vencidos, la actriz, que en su momento vio todo muy complejo, cree, con la distancia que dan el tiempo y los años, que levantarse, como ella lo hizo, es un mandato. “Sí, ha sido difícil, pero también uno aprende muchas cosas, y siempre tuve en la mente que todos nos caemos, el tema es no quedarse en el piso. Si tú te caes, te van a pasar por encima, te van a pisotear, hay que levantarse y no dejar que te pasen por encima. Y eso es un poco como la logística. Las cosas en la economía, las quiebras de dinero hay que saber afrontarlas con estoicismo, cuidado y no perder nunca la alegría”.

Por eso, cada mañana se levanta feliz y agradecida. “A mí me da felicidad muchas cosas. Despertarme y saber que estoy viva a estas alturas; saber que así me de pereza, me tengo que levantar a trabajar y no a buscar trabajo, encontrarme con la gente que quiero, tener la familia que tengo. La mayor felicidad que tengo es mi hijo. Soy de muchos momenticos felices. La felicidad no es permanente, pero gracias a momentos difíciles uno puede reconocerla”.

Trabajar también le trae esa plenitud que quiere seguir sintiendo. Por eso sigue en temporada de la obra ‘Café sobre la mesa’, en el teatro Belarte, y en mayo comenzará las presentaciones de la obra ‘Bakunin Sauna’ en la Casa del Teatro Nacional. El retiro a veces se le pasa por la cabeza, pero no está en sus planes, no por ahora. “Pienso en retirarme muchas veces, sí, pero también me echo para atrás también, porque digo no”.

