María Cecilia Botero y Flavia Dos Santos estrenan programa en televisión

En próximos días, María Cecilia Botero regresará como presentadora de televisión con un programa en el que, junto a otras cuatro compañeras, abordará temas de interés para mujeres. Flavia Dos Santos, Claudia Palacios, Kika Nieto y Natalia Sanint son las demás integrantes de este espacio llamado Mujeres sin filtro.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

1/5 Claudia Palacios Fotografía por: Felipe Mariño 2/5 Maria Cecilia Botero Fotografía por: Felipe Mariño 3/5 Kika Nieto Fotografía por: Felipe Mariño 4/5 Natalia Sanint Fotografía por: Felipe Mariño 5/5 Flavia Dos Santos Fotografía por: Felipe Mariño Fotografía por: Felipe Mariño Claudia Palacios

¿De qué trata ‘Mujeres sin filtro’, el nuevo programa del Canal RCN?

De acuerdo con la información que compartió la producción del programa, que se realizará en vivo, cada episodio presentará situaciones que invitan a la reflexión, fomentan el debate y permiten que el público se sienta identificado.

Las participantes, reconocidas en sus respectivos campos, compartirán sus experiencias y opiniones, creando un ambiente de diálogo abierto y sincero. No te pierdas esta oportunidad de ser parte de discusiones que no solo informan, sino que también inspiran y conectan con la audiencia de manera profunda y significativa.

“De verdad hablarlo como lo que es, como lo hablaría uno con las amigas o los amigos sin tenerle miedo a la cámara, al público, a nada. Vuelvo a hacer programas en vivo y todo eso, pero es otra cosa. Y yo ya tengo una edad suficiente como para también estar más tranquila con respecto a todas esas cosas”, explicó María Cecilia Botero en charla con RCN Radio.

Por su parte, Flavia Dos Santos destacó que, en Mujeres sin filtro, el público será testigo de conversaciones auténticas, dinámicas y sin ningún tipo de restricción sobre distintos temas, desde relaciones y matrimonio, hasta género y sexualidad.

“Lo que más me gustó es que cuando me hicieron la propuesta me dijeron, no hay filtro, no hay límite, tú puedes hablar y puedes ser tú misma. Y no hay nada más delicioso que uno poder estar en un programa donde uno es uno mismo y que no hay una preocupación o una prohibición. Entonces estoy muy, muy gratificada con este programa”, expresó la sexóloga brasileña a dicha emisora.

El estreno de Mujeres sin filtro será por la señal del Canal RCN el próximo 26 de marzo, a las 3:00 p. m., después de la emisión del mediodía de Noticias RCN.