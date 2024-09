María Eugenia Penagos reveló: “ya no hay campo para mí en la televisión”

María Eugenia Penagos inició su carrera en la televisión en 1962 cuando tenía 15 años. A lo largo de su carrera hizo parte de importantes producciones como Un ángel de la calle, Lejos del nido, La intrusa, Te quiero pecas, Los pecados de Inés de Hinojosa, padres e hijos, Amor en custodia, Operación Jaque, Niñas mal, Bella calamidades, entre otras.

La artista lleva más de 60 años en la actuación, por lo que se ha convertido en una de las actrices con mayor trayectoria en el país. Sin embargo, en los últimos años ha estado ausente de la televisión, pues, debido a su edad, ya no la llaman para personajes como antes.

En entrevista con Vea, Penagos reveló que, aunque los nuevos directores, libretistas y productores no la han tenido en cuenta, no se siente triste, pues reconoce que hizo un buen trabajo y, además, actualmente está dedicada a otros proyectos culturales.

“Siempre se dice que todo tiempo pasado fue mejor, pero no, todos los tiempos son maravillosos, lo importante es haber podido aprovechar cada uno de los tiempos, cada uno de los ciclos que hemos vivido. Llegar ahora donde los medios, que la inteligencia artificial, que todo lo que tenemos que avanzar, llega un momento a sentirte un poco avasallado, pero hay que olvidarse quizá de la industria y pensar en que ya hice todo lo que tenía que hacer, por ejemplo en el campo de la televisión, ya no hay más campo para mí, listo, no hay problema, entonces está también el campo del teatro, de trabajar con los escritores, con los poetas, con los artistas plásticos, entonces pienso que te abres a un mundo distinto, pero que te renuevas permanentemente”, reveló la artista.

¿Por qué no volvieron a llamar a María Eugenia Penagos para papeles en televisión?

La legendaria actriz reconoció que, debido a la edad, su perfil ya no es tan llamativo para algunos productores de televisión:

“Yo creo que habría que empezar por el hecho de que los libretistas la gran mayoría son jóvenes y no saben cómo trabajar con personas mayores. Entonces cuando lo contratan a uno, o no lo contratan, o llaman para hacer un casting para un capítulo o dos, uno dice, ‘absurdo, no lo hago, pero si ya conocen mi trabajo a través de los años y tienen registro de video y todo’, y luego ese capítulo o esos dos es porque entras, te mueres, porque tenías un secreto, porque hay una enfermedad en la familia y ya, se acabó el personaje porque no saben más, el actor mayor solo sirve para morirse, y entonces en esas circunstancias yo pienso que los jefes de casting dicen ‘necesitamos una mamá de 60 años, fulanita tiene 35, pero pongámosle las arrugas y las canas’ y sí, evidentemente estamos fuera de campo, pero para mí sin tristezas, sin amargura, sin extrañar”, confesó.

¿Extraña la televisión? Esto dijo María Eugenia Penagos

Aunque ha estado ausente de la televisión en los últimos años, María Eugenia Penagos supo reinventarse. Tiene proyectos en teatro, entre otras funciones que la han mantenido activa en el mismo campo de la actuación, pero desde otra perspectiva que también ha sabido disfrutar:

“Un productor me dijo es que las canas y las arrugas no venden, sin embargo, el público nos ama, nos pregunta, nos sigue. Tenemos en escena una obra con artistas mayores de trayectoria, hemos tenido llenos completos, pero no hay que tomarlo con tristeza ni amargura, sino que uno puede hacer muchísimas cosas, reinventarnos y seguir adelante”, dijo la actriz en charla con este medio.

“Soy Gestora Cultural, trabajamos en el ‘Círculo colombiano de artistas’, yo fijo directrices, trabajamos para la comunidad, pensando, analizando, ejecutando proyectos, aparte de eso, tengo que dedicarme tiempo para mí, me encanta viajar, caminar, hacer ejercicio, pero al mismo tiempo estoy tras el escenario, detrás del computador haciendo proyectos, manejo todas mis redes, porque también tenemos que promocionar el teatro y yo también tengo que decir, ‘aún estoy viva’, entonces sí, tengo mucho lo que abarco y eso me llena de gran felicidad. Estoy enfocada en lo mío, si algún día sale algo en tv, vuelvo, pero por ahora estoy en lo mío. No hay problema, sigo adelante, algo he hecho de cine, he escrito poemas, he apoyado a los literatos mayores”, añadió.

María Eugenia Penagos recibió el premio ‘Vida y obra’

Recientemente, la actriz fue homenajeada por la Secretaría de cultura, recreación y deporte de Bogotá con el premio ‘Vida y obra’, que reconoce el trabajo y el aporte que ha realizado en el arte en Colombia. La artista de 78 años expresó su felicidad y orgullo.

“La vedad yo lo recibí como de sorpresa, había hecho la postulación, pero nada, yo sé que siempre hay gente que ha hecho cosas maravillosas para esta ciudad. Todavía estoy emocionada, todavía no entiendo exactamente qué fue lo que pasó. Me ha tocado volver a ver la resolución y decir, ‘no puede ser’, pero me siento feliz y honrada. Mirar el camino que he recorrido, que han sido kilómetros en esta vida, kilómetros espirituales, de trabajo, en fin, me siento absolutamente realizada en ese sentido, de que alguien haya reconocido que mi trabajo ha sido valedero, que no solamente sea yo la que piense que necesito hacer cosas, sino que los demás valoran lo que yo hago y eso me hace sentir todas esas profundas emociones”.