María Helena Döering y cómo sobrevivió a bomba de Pablo Escobar: “Mi habitación se destruyó”

La vallecaucana María Helena Döering, que recientemente vimos en la película ‘Lactar‘ y en la novela ‘Rojo carmesí‘ y a quien veremos próximamente en ‘En qué lío me metí’, de Caracol, concedió una entrevista al pódcast ‘Las menopaúsicas’ con María Elvira Samper y Yolanda Ruiz, donde habló de diversos temas.

Se refirió a su rol de madre que anheló por mucho tiempo, tras dos pérdidas que la afectaron bastante. También habló de cómo se concibe en el mundo del entretenimiento, el tema de la edad, que consideró es implacable con las actrices y benévola con los actores.

Así mismo, mencionó su retorno al país, en 1993, luego de 13 años en Italia, donde tuvo una exitosa carrera como modelo.

En el relato, en el cual mencionó lo que vivió en ese regreso, donde se reencontró con su gran pasión que fue la actuación, uno de los aspectos que más llamó la atención entre los cibernautas, ya que no se conocía, fue su experiencia a comienzos de la década de los años 90 cuando comenzó protagonizar la novela de Producciones JES ‘La maldición del paraíso’ y su vida estuvo en riesgo.

María Helena contó que se salvó de resultar herida o ser víctima fatal cuando un petardo, ordenado por Pablo Escobar, explotó en el piso donde estaba hospedaba en el hotel Orquídea Real, que en aquel tiempo funcionaba en la carrera 7 con calle 32 y donde también operó anteriormente el tradicional Hotel Hilton.

María Helena Döering se salvo porque estaba en la ducha

“Estaba empezando a rodar ‘La maldición del paraíso’, 9 de diciembre de 1992. Pablo Escobar pone una bomba en el Orquídea Real que era donde yo me estaba alojando, en la habitación 3603 donde el pobre bachiller queda sin piernas”, recordó la exmodelo.

“Yo estaba en la 3606, me estaba bañando en ese momento, si no hubiera estado metida en ese bunkercito que era la ducha… mi habitación se destruyó toda mi ropa salió volando, había vidrios en el piso. No entendía muy bien qué estaba pasando”, rememoró.

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La actriz que solo tuvo tiempo de ponerse una toalla y al salir vio las graves consecuencias del impacto, recordó que un hombre paisa que encontró a su paso le sacó un pantalón y unos zapatos para salir del lugar. “Yo llorando… yo ya no quería entrar en esa habitación…”, fue entonces cuando bajó a pie los 36 pisos hasta que finalmente llegó “a la recepción y allí estaba Julio, había venido a rescatarme. Prensa, gentío… Una cosa terrible”, dijo refiriéndose al entonces Gerente de Producción de JES, Julio Sánchez Cristo, y quien la había llamado a Italia para contratarla para la novela.

Maria Helena fue trasladada a otro hotel por su seguridad y ante la gravedad de la situación pensó en regresar a Europa, no obstante su pareja de aquel entonces, un italiano, no le mencionó nada.

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Ella reflexionó: “Pensé seriamente la semana siguiente: ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Pero resolví darme otra oportunidad y de ahí en adelante no paré de trabajar.

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