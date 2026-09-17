María Laura Quintero, de ‘Rafael Orozco, el ídolo’, sufre accidente: “Celebro estar viva”

La exreina y actriz María Laura Quintero, a quien actualmente vemos como Valerie en ‘Rafael Orozco, el ídolo’, compartió con sus seguidores el accidente que la llevó a reflexionar sobre la fragilidad de la vida humana.

Con un recorrido que hizo por el lugar donde se cayó y una posterior imagen donde mostró cómo quedó su rostro luego de los hechos, relató que todo ocurrió en su más reciente visita a Bogotá, cuando se preparaba a asistir al concierto de Ricky Martin, en el marco del Festival Cordillera, el pasado domingo 13 de septiembre.

Según su narración, ese día estaba muy feliz, en el hotel, por la posibilidad de ir a la presentación del artista, sin embargo mientras tomaba una ducha perdió el equilibrio y cayó.

“Amigos, nuestros planes y la vida pueden cambiar en un segundo. Tuve un accidente en el baño del hotel el domingo a las 9 a.m., cuando parecía una mañana tranquila”, dijo en su relato que acompañó con imágenes que evidenciaban las huellas del golpe en su cara.

Detalló que el percance doméstico derivó en un esguince de hombro. Afortunadamente luego de someterse a un TAC supo que no hubo fractura ni sangrado.

“Amigos, la vida puede cambiar en un segundo, casi nos vemos en la otra vida. Gracias, Dios”, dijo la actriz nacida en Valledupar, visibilizando así lo delicado de la situación que enfrentó.

La reflexión de María Laura Quintero de ‘Rafael Orozco, el ídolo’ tras accidente

“A veces damos todo por sentado. Y vivimos un poco en automático. La vida nos invita a bajarle el ritmo, a ser mas consciente de cada movimiento que hacemos en el día. Pero hay cosas que simplemente pasan. Realmente ya me había bañado dos veces en ese baño del hotel sin sentir que era resbaladizo. Hasta ese domingo 9 am. Entre muy confiada sin saber que mi vida en un segundo estaba en riesgo. Hoy celebro estar viva. Y a cada uno de Uds por preocuparse y mandarme toda la buena energía”, escribió en su historia temporal más reciente de su cuenta de Instagram tresdías después de lo sucedido.

Publicidad

La también graduada de Finanzas y Negocios Internacionales acompañó la reflexión con una imagen en blanco y negro donde se le ve con un cabestrillo y el rostro aún algo inflamado por la caída sufrida.

Aquí más noticias que son tendencia