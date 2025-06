María Laura Quintero volvió a Colombia tras vivir 8 años en EE. UU.: “estoy feliz”

María Laura Quintero Dangond, nacida en Valledupar, Colombia, no solo es actriz, también se ha desempeñado como presentadora y modelo. Desde muy joven, mostró un gran interés por el mundo de los medios de comunicación, comenzando su carrera a los 14 años como presentadora en un noticiero local de Telecaribe. Más tarde, en 2011, representó al departamento del Cesar en el Concurso Nacional de Belleza, donde recibió varios reconocimientos especiales.

Así fue la vida de María Laura Quintero en Estados Unidos

Su incursión en el mundo de la actuación comenzó en 2012 con la telenovela Rafael Orozco, el ídolo, donde tuvo el papel de Valerie Camargo. También, ha logrado consolidar su carrera como actriz a nivel internacional. En su estadía en Miami y Los Ángeles, participó en producciones reconocidas de Telemundo como Sed de venganza, 100 días para enamorarnos y Juego de mentiras.

Este tiempo fue una etapa de gran crecimiento tanto profesional como personal para ella, enfrentándose a los desafíos de abrirse camino en la industria a nivel internacional. Además de actuar, aprovechó su estancia en el extranjero para formarse y explorar nuevos lenguajes creativos, manteniendo viva su identidad colombiana. Aunque valora profundamente esta etapa, María Laura confesó en una reciente entrevista con Vea que hace unos meses volvió a su país. “Me siento delicioso regresando a mi tierra, reconectar con mi gente, con la comida, los paisajes, los olores que definitivamente sí se extrañan mucho cuando estás por fuera. Me siento dichosa también por todos los proyectos que se vienen, estoy feliz”.

La semana pasada estuvo en Medellín como una de las presentadoras de los Premios Heat, junto a Amanda Dudamel, Marko, entre otros famosos. “Estoy feliz de estar aquí, en mi país, en Colombia, en Medellín, la Ciudad de la Eterna Primavera, recibiendo por primera vez los Premios Heat que ya soy parte de la familia desde hace muchos años", dijo.

¿Por qué María Laura Quintero volvió a Colombia?

La presentadora reveló lo que la motivó a volver a Colombia después de casi una década de estar fuera. “Realmente lo que me hizo regresar fue extrañar mi casita, el decir ‘vamos un ratico, volvamos’, igual sigue siendo mi casa el exterior, pero aquí también voy a estar un tiempito”.

Aunque no brindó muchos detalles de sus proyectos actuales, aseguró que está feliz con lo que está haciendo: “se vienen proyectos interesantes y son los ellos los que me atan, yo soy una apasionada del trabajo y donde me lleve el trabajo, ahí voy a estar. Viene un proyecto muy chévere, muy esperado”, afirmó.