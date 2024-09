María Margarita Giraldo no volvió a la TV. A esto se dedica: “Nada me falta”

Hace unos días, la actriz María Margarita Giraldo reveló a través de sus redes sociales que la habían retirado de la actuación. En sus casi 50 años de carrera profesional, la hermana de Miguel Varoni, hija de Teresa Gutiérrez y tía de Majida Issa, le dio vida a múltiples personajes que quedaron en el corazón de sus fanáticos, entre ellos, el de ‘doña Ruca’, en Vecinos, o el de ‘Raquel Santos’, en Pasión de Gavilanes.

Te puede interesar: María Margarita Giraldo reveló: “me retiraron de mi profesión”

¿A qué se dedica ahora María Margarita Giraldo?

En una entrevista con revista Vea, la actriz reveló que, aunque no esté en la televisión, se encuentra feliz y tranquila. “Estoy activa en las redes y la gente no me olvida, estoy es muy lindo, recibir el reconocimiento de la gente, sobre todo por ‘Ruca’, de Vecinos, esto es muy agradable porque uno se debe al público”, dijo del cariño que sus seguidores le han expresado cuando la ven en la calle o a través de sus redes sociales.

Actriz de ‘Vecinos’ y ‘Pasión de Gavilanes. Fotografía por: Instagram

Giraldo ha presentado varios castings, sin éxito alguno. Sin embargo, está dedicada a otros proyectos. Actualmente, es presentadora de un programa de la iglesia cristiana a la que asiste. Además, a través de sus redes sociales publica devocionales diarios que le han permitido estar más cerca de sus fanáticos: “Estoy sirviendo a Dios a raíz de poner devocionales en todas las redes que tengo para ayudar a la gente, también grabo con ‘Hechos y Crónicas’, el programa de televisión de mi iglesia, que es un magazine cristiano donde hay música, un testimonio y actualidad cristiana, que sale en el canal Red Más y en Cable Noticias los sábados, yo presento la sección del pastor, yo misma hago los textos de presentación y los grabo. No estoy cruzada de brazos, estoy activa y muy conectada con la realidad”, afirmó.

¿Por qué María Margarita Giraldo no ha vuelto a actuar en televisión?

Pese a ser una de las actrices con mayor trayectoria en la televisión colombiana, ha tenido que enfrentarse al olvido de las productoras, aunque eso no la frustra, por el contrario, le ha permitido mantenerse activa.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Lo que lamento es que por costos muchas veces la gente no lo llame a uno, he hecho cantidades de casting y aún en inglés, y no resulta nada, pero no me quejo porque los casting me han ayudado a tener memoria, es un ejercicio muy interesante porque desde la pandemia se les dio que uno no va hasta el lugar, sino que le toca a uno mismo, entonces me ha tocado con una luz, con la cámara, ubicarla en la pared en blanco, que me de el encuadre, es un poco aburridor y además aprenderme la letra de la persona que me va a contestar porque yo vivo sola”, contó para este medio.

La actriz de 74 años aprovechó este espacio para aclarar que, pese a que no está en televisión, no quiere decir que está en problemas económicos, como le ha pasado a muchos de sus colegas; por el contrario, afortunadamente cuenta con fuentes de ingreso que le han permitido vivir sin ningún tipo de necesidad. “No estoy en cama, ni muriéndome de la angustia, Dios no me deja faltar nada, la iglesia me da sueldo, tengo un apartamento que arriendo, esa es mi pensión, con eso me bandeo. Hay mucha gente de mi edad o hasta menor que está sufriendo dificultades económicas, a mí por la gracia de Dios nada me falta, hay muchos que creen que nosotros somos millonarios”.

¿María Margarita Giraldo extraña la actuación?

A María Margarita no deja de producirle nostalgia no estar en los sets de grabación realizando algún papel, y no es para menos, fueron casi 50 años entregándole su vida al arte. “El actor nunca se retira, el actor quiere morir en un escenario, entonces esto a veces deprime a las personas. A mí no porque tengo a Dios en mi corazón. Mi actividad ahora es muy agradable porque es servir a Dios con los devocionales. Esto me da plenitud, lo primero para mi vida es Dios, lo segundo mi familia y lo tercero la actuación, no hay lugar para la depresión”.

“Sí, extraño estar en la actuación, eso se echa de menos... Hay una falta de mística por la profesión, solo se trabaja por la fama, por el dinero y no por lo que representa la actuación, realmente, personas que nos hemos quemado las pestañas tenemos el dolor que hemos sido olvidados, no por el público, pero sí por las productoras”, reveló.