María Mercedes Ruiz se disculpó con Karina García tras polémico comentario

En horas recientes, la presentadora María Mercedes Ruiz, del programa ‘Buen día, Colombia‘, ofreció disculpas públicas a la influenciadora Karina García luego de mencionar en televisión una información falsa sobre el nombre que tendría el bebé que la antioqueña espera con el cantante Kris R.

El comentario de Ruiz provocó una controversia en redes sociales y llevó a la periodista a pronunciarse para reconocer que había cometido un error.

¿Por qué María Mercedes Ruiz se disculpó con Karina García?

Durante una emisión del programa matutino del Canal RCN, la presentadora hizo referencia a que el pequeño se llamaría Steven. Sin embargo, el supuesto nombre no ha sido confirmado por la exparticipante de ‘La casa de los famosos‘, quien ha manifestado que prefiere mantener en reserva esa información hasta el nacimiento de su hijo.

La reacción que generó el comentario también estuvo relacionada con los antecedentes que existen alrededor de ese nombre. Steven es el nombre de pila del cantante Blessd, quien tuvo una relación sentimental con Karina García y recientemente volvió a quedar mencionado en rumores que involucraron a la creadora de contenido y a su actual pareja. En ese contexto, la versión sobre el nombre del bebé adquirió una connotación distinta y provocó cuestionamientos hacia María Mercedes Ruiz.

Las disculpas que recibió Karina García

Ante la controversia, María Mercedes publicó un video en sus redes sociales en el que explicó cómo llegó a mencionar esa información durante el programa. Según contó, había visto la versión en diferentes publicaciones y terminó reproduciéndola sin comprobar si era cierta.

"Mi error estuvo en no verificar que en efecto ese fuera el nombre que ella le va a poner a su bebé", reconoció la presentadora, quien también aseguró que, después de revisar lo ocurrido, entendió que la información hacía parte de una campaña de ataques contra Karina García.

En su pronunciamiento, María Mercedes Ruiz negó que hubiera tenido la intención de burlarse de la influenciadora o de hacerle daño. También recordó que es madre y que está en contra del acoso y el ciberacoso. Por esa razón, aprovechó el espacio para dirigirse directamente a Karina y expresarle sus disculpas.

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"A Karina, mi abrazo y mis más sinceras disculpas por este malentendido. De corazón, un abrazo grande, Kari", manifestó.

La presentadora también se refirió a las consecuencias que tuvo la situación en su entorno familiar. Según denunció, su esposo y su hija comenzaron a recibir insultos y amenazas a raíz del comentario que hizo en televisión. Ruiz pidió que los cuestionamientos se dirigieran hacia ella y no involucraran a sus familiares, quienes no tienen responsabilidad en lo sucedido.

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Además, rechazó las intimidaciones y aseguró que ella también había recibido amenazas de muerte. Posteriormente, volvió a referirse al episodio durante una emisión de ‘Buen día, Colombia’, donde reiteró sus disculpas y reconoció la importancia de verificar la información antes de compartirla con los televidentes.

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