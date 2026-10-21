Mariah Carey gana demanda interpuesta por su hermano. ¿De qué la acusó?

La cantante estadounidense Mariah Carey ganó la batalla judicial que mantenía con su hermano mayor, el productor musical Morgan Carey, quien la demandó en 2021 por presunta difamación en su autobiografía “The Meaning of Mariah Carey”, publicada en 2020.

El fallo, emitido el lunes 19 de octubre por la jueza Leslie A. Stroth de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, desestimó la demanda al considerar que Morgan no logró demostrar que la cantante hubiera actuado con “malicia real” al escribir sobre él.

¿Qué dijo en su libro Mariah Carey de su hermano?

La acción legal surgió tras la publicación del libro de memorias de la cantante, donde describió a su hermano como una persona violenta y lo acusó de traficar con “drogas para fiestas”, una referencia a la cocaína.

También hizo alusión a que Morgan habría estado en prisión y a que tenía “problemas de conducta” cuando era niño. Tras la publicación del texto, Morgan Carey consideró que esas afirmaciones perjudicaron gravemente su reputación, que sostuvo era “intachable”, y decidió demandar a su hermana por difamación, reclamando 20 millones de dólares en daños y perjuicios. Según su versión, Mariah se habría basado en los testimonios de su difunta madre y no en sus propios recuerdos para construir el relato sobre él.

A pesar de lo expuesto por Morgan, la jueza Leslie A. Stroth, que llevaba el caso de la artista, concluyó que Morgan Carey no aportó elementos suficientes para demostrar que Mariah Carey hubiera actuado con “malicia real”, un requisito legal necesario para sostener una acusación de difamación contra una figura pública. Con esa decisión, la demanda fue desestimada y Mariah Carey evitó tener que pagar la millonaria cantidad que su hermano reclamaba. El fallo puso fin a una batalla legal que se extendió durante cinco años, desde que Morgan presentó la queja en 2021.

En la demanda, el hermano de la ganadora de 5 Grammys sostenía que las declaraciones de su hermana lo habían afectado tanto personal como profesionalmente, y que el relato lo había presentado de manera injusta ante el público. Por su parte, Mariah Carey siempre ha defendido que su libro refleja su propia experiencia y que las afirmaciones sobre su hermano estaban basadas en su memoria y en los hechos que vivió, mas no en alguna narrativa impuesta por su difunta madre.

A pesar de que el fallo ya fue dado por la jueza, el abogado de Morgan Carey afirmó a la revista The Rolling Stones que están construyendo una apelación, pues afirma que esta decisión no es congruente con otras decisiones que ha tomado el sistema de justicia en estos 5 años que la demanda ha estado en curso.

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