Mariana Gómez: revelan quién es el papá del hijo que espera la actriz de ‘La reina del flow’

Hace un par de semanas, Mariana Gómez sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando su primer hijo, una noticia que compartió a través de sus redes sociales, donde publicó un mensaje acompañado de imágenes que confirmaron su embarazo. La revelación generó múltiples reacciones entre sus seguidores y colegas del medio, quienes celebraron esta nueva etapa en la vida personal de la antioqueña de 33 años.

La actriz, quien también ha desarrollado una carrera como cantante, se ha consolidado en la televisión colombiana gracias a su participación en producciones como ‘La reina del flow’, ‘Loquito por ti’, ‘La Influencer’ y, especialmente, ‘Arelys Henao: canto para no llorar’, serie biográfica en la que interpretó el papel principal.

¿Quién es la pareja de Mariana Gómez?

Desde que se conoció la noticia del embarazo y considerando que la artista paisa ha optado por mantener su vida privada con discreción, comenzaron a surgir preguntas entre el público sobre la identidad del padre del bebé. La curiosidad creció en redes sociales y espacios de entretenimiento, donde seguidores intentaban establecer quién acompaña actualmente a la artista en esta nueva etapa.

Según revelaron en el programa ‘La Red’, de Caracol Televisión, la pareja de Mariana Gómez es Rodrigo Trujillo, un profesional del sector audiovisual con experiencia detrás de cámaras. A lo largo de su carrera ha estado vinculado a proyectos televisivos y cinematográficos, desempeñándose en áreas como el casting y la asistencia de dirección, lo que le ha permitido construir un perfil técnico dentro de la industria.

Más allá de su trabajo en producciones, Trujillo también ha desarrollado espacios de formación dirigidos a actores. En estos escenarios propone metodologías que combinan herramientas interpretativas con enfoques alternativos, orientados a fortalecer el proceso creativo y emocional de los participantes.

La relación entre Rodrigo Trujillo y Mariana Gómez se hizo visible públicamente en una función de la obra ‘Las Bartender’, presentada en el Teatro Casa E Borrero, en Bogotá. Durante esa jornada, que marcaba una pausa en su participación en el montaje, la actriz compartió con el público detalles de su embarazo y anunció ajustes en el elenco. Al cierre del evento, apareció acompañada por el hombre en cuestión, lo que terminó por confirmar su vínculo ante los asistentes.

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