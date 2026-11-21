Una de las salidas más lamentadas en el reality de cocina ‘MasterChef Celebrity’ en su versión 2026 ha sido la de la actriz Mariana Mozo. La joven no solo era la participante más joven de la competencia de este año sino que se convirtió en una de las más talentosas.

En varias ocasiones sorprendió que pese a su juventud presentó platos muy elaborados que los jueces del formato calificaron dignos de una alta cocina ofrecida en restaurantes elegantes. También hubo momentos en que, producto de la frustración o en medio del afán, la actriz se vio muy afectada, llegando incluso al llanto.

Al salir del reality sus compañeros la aplaudieron y lamentaron que haya culminado su proceso culinario. Esto no ha sido impedimento para que Mozo continúe con su actividad en redes sociales donde coparte bastante de su vida.

Esta semana Mozo sorprendió aún más, pues usó su cuenta de Instagram para oficializar su noviazgo. Mariana acudió a la premier de la nueva película ‘Los juegos del hambre’ ataviada con un outfit acorde al tema y fue en compañía de su novio.

La actriz que interpreta a Maya en Medusa subió un carrete de imágenes donde se ve junto a él y escribió: "Una noche en el Capitolio". En las imágenes la pareja se ve cómplice y sonriente. Sebastián reaccionó a la publicación con "Tan preciosa como siempre amor". Mozo le respondió: "Tú ni hablar".

¿Quién es el novio de Mariana Mozo?

El novio de Mariana es el también actor Sebastián Gómez, a quien hemos visto en apuestas como ‘Enfermeras‘. El artista que es representado por la manager María del Socorro Valencia también es director y se presenta en su perfil de redes sociales añade que es emprendedor.

Gómez también participó en ‘La madre Laura’. Recientemente fue Mateo en la última temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso", próxima a estrenarse por la plataforma Disney. En una de sus publicaciones del pasado agosto Sebastián publicó entusiasta aspectos del rol que ha descubierto y que ya ejerciendo como la director. En las imágenes compartidas se ve en un proyecto junto a George Slebi y Mariana, que encabezó y que puede ser el lugar donde habría comenzado su cercanía con la actriz.

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