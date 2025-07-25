Mariana Pajón presume su embarazo. “Amo ver mi pancita crecer”

Mariana Pajón y su esposo Vincent Pelluard compartieron en Instagram hace varias semanas un momento cargado de magia y emoción para revelar que esperan un bebé varón.

En el video, publicado recientemente en Instagram, ambos aparecen armando cuidadosamente una bicicleta en miniatura. Comienza con componentes alternando entre rosa y azul, en un juego de suspenso que culmina con el ensamblaje completo del vehículo en un intenso tono azul. Ese instante simbólico confirmó que el bebé será niño. “El corazón ya late distinto. Todo se siente más real, más mágico. Ya te imaginamos y soñamos. Nuestro mundo cambió de color y armamos la primera de muchas aventuras juntos”, expresaron la pareja en la publicación.

Este anuncio llegó apenas semanas después de que Mariana compartiera su decisión de que su hijo nacerá en Colombia, país que ambos consideran su hogar pese a la fuerte influencia francesa por parte de Vincent. “Sí… queremos que nuestro hijo nazca acá. Tendrá mucha influencia de segundo hogar, Francia, pero queremos un colombianito”, afirmó la bicicrosista durante una ronda de preguntas con sus seguidores.

¿Cómo va el embarazo de Mariana Pajón?

Mariana y Vincent decidieron mantener en privado gran parte del proceso del embarazo debido al doloroso episodio de pérdida que sufrieron el año anterior. Ese silencio les permitió vivir esta etapa con calma y reserva, hasta sentirse listos para compartirla con el mundo.

Este será su primer hijo en común, una noticia anunciada originalmente el 16 de junio mediante un video donde ambos aparecían junto a una bicicleta de madera pequeña con el número 220, simbólico por sumar los dorsales que cada uno ha usado en competencias internacionales. “Un latido de corazón más en esta familia. Teníamos un secreto guardado y hoy estamos felices de por fin contarles esta noticia. Una pequeña pausa de bici, después de mucho soñarlo. Bebé Pelluard Pajón en camino”, escribió Mariana entonces.

Recientemente, la medallista olímpica subió varias fotos a su cuenta de Instagram, mostrando el proceso de su embarazo mientras disfruta de unas vacaciones.