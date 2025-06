Mariana Pajón perdió su primer hijo: “No fue fácil”. Ahora espera “bebé arco iris”

La deportista colombiana Mariana Pajón, única en alcanzar dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos, por su desempeño como corredora de BMX, está viviendo emocionada su embarazo.

Hace pocos días dio a conocer que espera su primer hijo. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, con un video junto a su esposo, Vincent Pelluard. Donde además mostraron que el pequeño heredero a tiene su bicicleta.

La antioqueña se mostró feliz con el avance del embarazo y se ha pronunciado en varios medios de comunicación donde ha dado a conocer que sigue entrenando y que se ha sentido muy bien en esta etapa de su vida. A Caracol Radio le indicó que en casa están felices con la próxima llegada del bebé.

“Mi esposo está muy feliz, hace rato quería ser papá, los ojos le brillan”, comentó.

También mencionó que sueña con ir a competir a Los Ángeles ya con el rol de madre y por ello no ha dejado las pistas. “Mi sueño es llegar con un hijo o una hija a Los Ángeles, quiero clasificar a los próximos Juegos Olímpicos. No me veo retirándome por esto y no debería pasarle a ningún atleta, es simplemente una motivación. Lo que tengo seguro es que tengo que llegar a Los Ángeles”.

Mariana Pajón perdió un bebé en el 2024

Más recientemente, habló con el programa La Red de Caracol Televisión y además de mostrarse igualmente entusiasta reveló que no es la primera vez que está esperando bebé y que en el 2024 sufrió una pérdida que la tuvo bastante triste.

EN La Red comenzó diciendo que ser madre no se equipara con nada. “Esto no se acerca a ningún triunfo de nada. Esto es una felicidad completamente diferente. Se sale de tu cuerpo, es demasiado especial. O sea, uno no lo puede explicar”.

¿Por qué el bebé de Mariana Pajón es un bebé arco iris?

Luego explicó que esta criatura que espera es “bebé arco iris”, refiriéndose a la expresión que se usa cuando los padres han tenido una dura pérdida y luego, logran con éxito volver a tener un embarazo.

“Tuve una pérdida también. Ya estaba en embarazo el año pasado, justo antes de Olímpicos, y en ese primero no fue tan fácil (...) es un tema que no se habla casi, es la angustia de mamá y papá de que todo esté bien, que si está evolucionando el embarazo, cualquier cosita prende las alarmas”, dijo y luego explicó que fueron tiempos complejos cuando perdieron su primer bebé.

“No fue fácil para nada como pareja. Nadie más sabía, porque queríamos que fuera realmente una sorpresa. Entonces nos guardamos esa pérdida. Y no fue fácil, porque lo deseábamos con todo el corazón”

Quedar embarazada de nuevo no fue complejo y fue así como quedó esperando este bebé que viene en camino. “En un momento en el que yo decía ‘ay no, listo, estoy en embarazo, paro de entrenar, me organizo’... Y de un momento a otro pierdes a un bebé y sigue la vida”, expresó.

Volviendo a la pérdida, en La Red recordó que justo el día que supo que no había bebé tuvo que ar una charla motivacional, pero estaba muy baja de animo, aún así lo hizo.. “Me di cuenta que había perdido el bebé ese mismo día, como a la hora me tocó dar una conferencia de motivación y fue súper duro porque estamos destrozados, completamente tristes y tener que ir a dar la cara, hacer una conferencia para motivar. Eran presidentes de una compañía. ¿Entonces yo decía qué voy a hacer? (...) Eso no se asemeja a ninguna lesión, ni levantarse, ni tener que recuperarse, porque eso ya es un corazón quebrado. Pero todo salió bien", Mariana tiene meses de espera, lo cual quiere decir que en octubre próximo tendrá su primer hijo.

¿Quién es el esposo de Mariana Pajón?

Mariana Pajón está casada con Vicent Pelluard desde el 2017. Ese año se casaron tras cuatro años de relación. Él es un deportista francés también bicicrosista, que adquirió la ciudadanía colombiana y reside junto a la antioqueña en Medellín. Vincent tiene 35 años y Mariana, 33.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento