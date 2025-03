Marilyn Oquendo reveló que tiene novio: “Ya no soy la reina de la soltería”

En semanas recientes, Marilyn Oquendo estrenó junto a Alexis Escobar una canción llamada Pensé que te conocía. Precisamente, con la intención de presentar este nuevo proyecto, ambos cantantes estuvieron de visita en Vea y revelaron varios secretos íntimos.

Marilyn Oquendo tiene nuevo novio

Inesperadamente, la también influenciadora expuso su nuevo estado sentimental luego de que le preguntáramos si, en alguna ocasión, ha experimentado una situación similar a la que describe en su nueva canción.

“Yo he tenido muy buenos exnovios y no me la llevo mal con ninguno, hemos terminado bien. Así que, hasta ahora, he sido bendecida. Espero que no me toque decirle a un ex ‘pensé que te conocía’. Me ha tocado decírselo a antiguas amigas por ahí, pero de resto no”, comentó Marilyn Oquendo en lo que fue considerado como una indirecta a Karina García.

Ante las declaraciones de la artista paisa, Alexis Escobar intervino y preguntó: “¿Cómo así? ¿Usted cuántos ex ha tenido? ¿No que era la reina de la soltería?”.

“Era, muy bien dicho. Ay, él siempre queriendo contar que tengo novio. No, ya no soy la reina de la soltería”, respondió Marilyn Oquendo entre risas, mientras que Alexis Escobar agregó: “Yo solo le pregunté algo y usted se echó al agua solita”.

¿Quién es el novio de Marilyn Oquendo?

Teniendo en cuenta el secreto que salió a la luz en plena entrevista, aprovechamos la oportunidad y le preguntamos a la figura de redes sociales por la identidad del hombre con el que se dio una nueva oportunidad en el amor.

“Quiero tenerlo reservado por ahora, pero estoy muy feliz. Estoy con alguien que es un gran coequipero y me aporta muchísimo ¡Estoy muy contenta construyendo!”, contestó.

En cuanto al tiempo que lleva con su nueva pareja, Marilyn Oquendo confesó a Vea que lo conoció hace un año, aproximadamente, y llevan saliendo “poco más de seis meses”.

Cabe recordar que, a pesar de ser una figura pública, la mujer de 34 años suele mantener bajo reserva su vida sentimental. Razón por la que, tras este anuncio, entre sus seguidores comenzó a especularse sobre quién es el hombre que la conquistó.

