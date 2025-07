Marilyn Patiño dio a conocer compleja situación que enfrenta junto a sus hijos

Marilyn Patiño es una actriz, cantante y modelo que se dio a conocer ante el público gracias a El auténtico Rodrigo Leal, telenovela del canal Caracol con la que debutó a mediados del 2003. A partir de ese momento, su carisma y profesionalismo ante las cámaras la llevaron a presentar También Caerás, así como a conformar el elenco de Los Reyes, Sin tetas no hay paraíso, La sucursal del cielo, Oye bonita, Un sueño llamado salsa, El final del paraíso y otras producciones de la ‘pantalla chica’.

Sin embargo, en los últimos meses su nombre ha estado en boca de muchos no por su trabajo actoral, sino por temas personales y familiares. Hace varios meses, la caleña reveló entre lágrimas que tomó la decisión de dejar Colombia y comenzar una nueva vida en Estados Unidos, donde asegura estar reconstruyéndose desde cero. A esto se suma que, en días recientes, reapareció en redes para explicar por qué había estado ausente: sus dos hijos se enfermaron y tuvo que llevarlos al médico.

¿Qué pasó con los hijos de Marilyn Patiño?

La situación, según contó la actriz, la obligó a concentrarse por completo en el cuidado de sus pequeños, quienes presentaron quebrantos de salud en días distintos, lo que implicó visitas a la clínica en más de una ocasión. Como madre cabeza de hogar, Patiño tuvo que apoyarse en la nana que la acompaña mientras ella atendía las diligencias médicas.

En medio de esta emergencia familiar, Marilyn Patiño decidió hablar con el cuerpo médico para explicarles su contexto y así intentar manejar el tratamiento desde casa. “Yo les dije a los doctores: ‘miren, yo les voy a contar mi realidad, yo soy papá y mamá, yo tengo una persona a la que le estoy pagando para que me cuide mis hijos mientras estoy acá en el hospital, por favor’”, relató con total franqueza.

La presión de esos días fue tal que incluso llegó a descuidar su propia alimentación. “No con el ánimo de victimizarme ni nada por el estilo, pero es la realidad, y yo les dije: la verdad, no he cenado, no he comido, desayunado, almorzado… ya llevo dos días sin comer”, agregó.

Gracias a esa conversación, los doctores accedieron a enviarle el tratamiento de nebulización a su casa y le pidieron mantenerse alerta ante cualquier complicación. Desde entonces, ha estado al tanto de su hija y del avance positivo en su salud.

A raíz de este episodio, Marilyn Patiño también compartió una reflexión sobre la maternidad y el impacto que ha tenido en su vida.

“Es impresionante el desarrollo de la inteligencia. Yo sé que muchos van a empezar a hacer comentarios acá que, pues obvio, estoy dando papaya para que se rían y digan ‘ay, mira, ella piensa o resuelve’, pero miren, sí, la verdad: impresionante cómo uno llega al alcance de superar en serio tantas cosas (...) Las mujeres deben darse la oportunidad de vivir esta experiencia”, concluyó.

