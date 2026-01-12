Marilyn Patiño: edad, hijos, novelas y más de la actriz de ‘La casa de los famosos Colombia’

Marilyn Patiño es una de las 24 celebridades que esta noche inicia su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. A diferencia de otros participantes, su ingreso no fue producto de una votación pública: es una de las 16 figuras invitadas directamente por la producción para formar parte del reality desde el primer día.

La razón por la cual no fue enviada a votación radica en su trayectoria consolidada en la televisión y la radio colombianas. Patiño es una figura conocida por varias generaciones, con una carrera que abarca desde la actuación hasta la locución y la música, lo que la convirtió en una de las apuestas del Canal RCN para atraer audiencias desde el inicio del programa.

Un repaso por la carrera de Marilyn Patiño

Luz Marilyn Patiño Zapata nació el 19 de febrero de 1982 en Cali (Valle del Cauca), y desde joven empezó a forjar una carrera en los medios y el entretenimiento. Su nombre se consolidó en la pantalla gracias a participaciones en producciones populares como Sin tetas no hay paraíso, Sin senos sí hay paraíso, Oye bonita y El final del paraíso.

Además de su trabajo como actriz, la vallecaucana de 43 años ha incursionado en otros campos del entretenimiento. Fue presentadora de televisión, locutora y modelo, lo que le permitió diversificar su presencia mediática y llegar a distintos públicos. También exploró la música popular, lanzando temas que reflejaron otra faceta de su carrera artística.

Marilyn Patiño también ha participado en formatos de entretenimiento como ¿Quién es la máscara?, consolidándose no solo como actriz sino como figura en diversos formatos de la pantalla chica. Además, su presencia en redes sociales también ha sido significativa, donde comparte desde proyectos profesionales hasta aspectos más personales de su vida.

La vida personal de Marilyn Patiño

no solo ha estado marcada por éxitos profesionales, sino también por desafíos personales intensos. De hecho, en 2024 publicó su libro autobiográfico Me quiero morir, en el que aborda experiencias complejas, incluyendo procesos emocionales profundos, duelos y su rol como madre de tres hijos.

A lo largo de los años, su nombre también ha estado ligado a algunas relaciones sentimentales que fueron de conocimiento público. Inclusive, n octubre de 2023, fue noticia tras darse a conocer el asesinado de Héctor Fabián Bonilla Ulloa, su exesposo padre de dos de sus hijos, en una masacre registrada en el departamento del Cauca.

Desde entonces, según Marilyn Patiño, recibió diversas amenazas en contra suya y de sus seres queridos.

