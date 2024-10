Marilyn Patiño habló de las amenazas que ha recibido: “no le tengo miedo a nadie”

La semana pasada, la actriz Marilyn Patiño reveló en exclusiva para este medio que está en espera de su tercer hijo. La noticia la dio a conocer en medio del lanzamiento de su libro autobiográfico titulado Cuántas veces he dicho... me quiero morir, donde abre su corazón y relata los detalles más íntimos de su vida.

A lo largo de su vida, la actriz, recordada por su participación en El auténtico Rodrigo Leal, Los Reyes, Juego limpio, Sin tetas no hay paraíso, La sucursal del cielo, Oye bonita, Un sueño llamado salsa, Sin senos sí hay paraíso, el final del paraíso, entre otras, ha tenido que enfrentar dolorosos momentos que, aunque le han costado lágrimas, la han hecho una mujer más fuerte.

“Este libro es muy especial porque decidí escribirlo en el momento que llegó el alto en el camino que necesitaba hacer, para que me confrontara y me llevara a atravesar el dolor con entendimiento, con amor y con dolor. Sobre todo, me llevara a tener la comunicación real que yo necesitaba con Dios en medio de mi soledad”, afirmó.

¿Qué le pasó a Marilyn Patiño?

En diálogo con Vea, la actriz, quien actualmente reside en Estados Unidos, reveló un adelanto de su libro donde, según ella, relata algunos hechos inexplicables que han ocurrido desde la generación de sus abuelos, hasta la actual que son sus hijos.

De acuerdo con lo que dijo, se trata de “profecías autocumplidas” que la han llevado a analizar y buscar respuestas a preguntas que, anteriormente, no solía hacerse.

“No me quiero ir de este mundo sin dejarles lo que yo aprendí. Encontrarán la cantidad de sucesos y testimonios en los que, inexplicablemente, hay un ángel de la guarda, hay un ser maravilloso que es Dios y la fuente universal del amor que me guardó y me protegió todo el tiempo”, aseguró.

Exesposo de Marilyn Patiño murió de la misma manera que su papá

Uno de los hechos más dolorosos de su vida, fue la muerte de su papá cuando ella tenía cinco años. Más de 30 años después, su exesposo Fabián Bonilla, padre de sus dos hijos, fallece en las mismas condiciones que su progenitor. Al hacer el análisis de qué significaba eso, la actriz afirmó que se trató de una profecía autocumplida.

“Mi hijo de 5 años pierde a su papá como yo perdí a mi papá, de la misma manera violenta, en la misma zona geográfica cuando yo tenía 5 años, la misma edad que tenía mi hijo cuando perdió a su papá, eso se llaman profecías autocumplidas, tenía que entrar a investigación exhaustiva de qué era lo que estaba pasando, y encontré las respuestas”, reveló.

A raíz de la muerte de su ex, la actriz fue amenazada, razón por la cual, a finales del año pasado, decide salir de Colombia e iniciar una nueva vida en Miami, Estados Unidos, junto a sus dos hijos.

Aunque al principio no fue fácil, actualmente Marilyn goza de una mejor situación económica, sentimental, espiritual y familiar. Las amenazas, que aun recibe a través de sus redes sociales, no la han amedrentado, por el contrario, le han dado más fuerza para no callar y revelar, incluso, la identidad de esas personas.

“Desde hace muchos años siempre se me ha aparecido uno que otro personaje como con un veneno específico para lazarme directa o indirectamente. Yo no me tomo nada personal, pero trato de denunciarlo. Un tipo me envió un pi&# y se estaba masturbando, pues yo lo publico y le cuento al mundo que cuidado con ese perfil. Debo subirlo a las redes sociales y publicarlo para que el mundo se entere que hay gente amenazándome detrás de un perfil. A mí no me gusta callar nada ni normalizar las cosas”, afirmó.

¿Marilyn Patiño volverá a Colombia?

Por el momento, Marilyn no puede regresar a Colombia; sin embargo, aclaró que no está huyendo de nadie, como se llegó a especular en redes sociales. “Yo no le tengo miedo a nadie, yo no le debo dinero a nadie, porque al contrario, nosotros fuimos los que salimos por voluntad propia porque no queríamos problemas con nadie... A mí me tiene sin cuidado las amenazas, pero sí ténganlo claro, yo no me quedo callada. Los nombres de cada persona que me han amenazado están en la fiscalía. Si me llega a suceder algo, tendrán que venir a dar una explicación, no es una amenaza, solo que tenemos que defendernos”, concluyó.