Mario Alberto Yepes: ella es su exesposa, con quien reapareció en un video

La vida privada de Mario Alberto Yepes ha vuelto a ser tema de conversación en los últimos meses. El recordado capitán de la selección Colombia, quien brilló en el fútbol internacional durante más de una década, hoy ocupa titulares en el ámbito del entretenimiento gracias a su participación en MasterChef Celebrity Colombia y a la relación sentimental que sostiene con la actriz Caterin Escobar.

El nuevo rumbo personal del exdefensor ha despertado la curiosidad de muchos, quienes se preguntan por sus experiencias pasadas fuera de las canchas. Entre esas inquietudes está su historia familiar, pues Yepes estuvo casado por más de dos décadas y recientemente sorprendió al aparecer nuevamente en un video junto a su exesposa.

La protagonista de la publicación fue Miranda Yepes, hija mayor del exjugador, quien a través de TikTok compartió una grabación que se volvió viral. En ella, invitó a sus padres a participar en una dinámica para descubrir quién la conoce mejor. Con preguntas sobre su vida cotidiana, Miranda puso a prueba tanto a su mamá como a su papá, generando un momento que llamó la atención de miles de usuarios.

¿Quién es la exesposa de Mario Alberto Yepes?

Se trata de Carolina Villegas, comunicadora social con quien el exfutbolista mantuvo un matrimonio de más de 20 años. De esa relación nacieron tres hijos: Miranda, Lorenzo y Luciano. La pareja decidió poner fin a su unión en 2023, año en el que dejaron de hacer apariciones públicas y, meses después, confirmaron la separación.

Villegas ha seguido adelante con sus proyectos profesionales y personales. Actualmente conduce el pódcast En familia sin filtros, donde aborda situaciones cotidianas con un enfoque transparente y cercano. Además, es propietaria de una cafetería y panadería artesanal. En sus redes sociales suele compartir reflexiones sobre la maternidad y su vínculo con sus hijos, a quienes describe como su motor de vida.

“Solo sé que es un amor incondicional casi imposible de describir y, para mí, una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, sino la mejor y el título más valioso…”, escribió en una publicación dedicada a ellos.

La reciente aparición de Mario Alberto Yepes y Carolina Villegas en el video de su hija no solo evidenció la buena relación que mantienen como padres, sino que también recordó a muchos seguidores la historia personal del exjugador, quien hoy sigue dando de qué hablar, ya no por sus goles y jugadas, sino por los giros de su vida sentimental.