Marlon Solórzano y la dolorosa razón por la que dejó el fútbol: “Fue súper fuerte”

Luego de su eliminación de La casa de los famosos, el modelo Marlon Solórzano visitó varios medios de comunicación en los que recordó su historia de vida y expuso algunos datos pocos conocidos sobre su intimidad.

En charla con una popular emisora, por ejemplo, el antioqueño reveló que una situación de acoso puso fin a sus sueños como futbolista. Esta es la historia.

Marlon Solórzano, de ‘La casa de los famosos’, habría sido víctima de acoso

De acuerdo con lo que contó el paisa en una entrevista con el programa XYZ, de RCN Radio, desde niño soñó con ser un gran futbolista y por eso dedicó gran parte de su infancia y adolescencia a entrenar con disciplina.

Sin embargo, lo que parecía ser un fructífero proceso, pues llegó a ser convocado a las divisiones menores de un equipo profesional, terminó convertido en toda una pesadilla.

“A mí me dolió mucho algo que pasó con un técnico de Jaguares, donde estaba jugando luego de mi paso por Argentina. Yo estaba muy contento porque, si bien no se me dieron las cosas con Atlético Nacional, Jaguares se interesó en mí y en mis dos primeros partidos con ellos metí tres goles. Ahí fue cuando llegó el técnico, un tipo con pinta de cuchilla y muy serio, y empezó a hacerme invitaciones súper extrañas”, expresó inicialmente.

“Una vez hubo un parche con los jugadores, pero él dizque dándonos trago y tocándonos la pierna. Yo le dije que a mí esas cosas no me gustaban y él me respondió que eso era parte del proceso ¡Me la tiró de frente! Yo no cedí y me fui molesto para la casa", agregó Marlon Solórzano.

Según el exparticipante de La casa de los famosos, aquel técnico de Jaguares de Córdoba no aceptó su negativa ante dichas propuestas.

“Al otro día, como yo no me dejé de nada, se metió dizque de jugador en la práctica para darme pata y puño ¡Eso fue súper fuerte! Ya después me di cuenta de que lo destituyeron del cargo porque tuvo otras cosas con otros jugadores. La vida se encarga de poner a cada quién en su lugar. Sin embargo, eso fue lo que me aburrió del fútbol”, concluyó Marlon Solórzano, quien mencionó también que una situación similar le ocurrió en la industria del modelaje, cuando un supuesto agente le pidió quitarse toda la ropa para calificar su cuerpo y él no accedió.