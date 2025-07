Martha Isabel Bolaños habla sobre sus relaciones amorosas. “También viví abusos”

La actriz caleña Martha Isabel Bolaños, reconocida por su papel como la inolvidable “Pupuchurra” en Yo soy Betty, la fea, ha compartido en los últimos meses detalles íntimos de su vida sentimental. Desde relaciones tóxicas hasta una reciente historia de amor que mantuvo en secreto, la actriz ha mostrado una faceta vulnerable y honesta que ha resonado con muchos de sus seguidores.

En entrevista con Revista Vea, Bolaños reveló que, después de cinco años de soltería, vivió una relación que mantuvo completamente en privado durante siete meses. “Estaba con un hombre espectacular”, confesó. “Por primera vez me sentí en un rol femenino. Él me hacía sentir cuidada, admirada, segura, me abría la puerta, me mandaba flores”. A pesar de lo positivo, la relación llegó a su fin de manera amistosa, y aunque no reveló la identidad del hombre, sí dejó claro que fue una experiencia significativa.

Esta etapa marca un contraste con lo que vivió en el pasado. La actriz ha hablado abiertamente de los momentos difíciles que enfrentó en relaciones anteriores. En una conversación con Infobae, confesó haber sido víctima de diferentes tipos de abuso y de haber estado inmersa en vínculos profundamente tóxicos. “Fui codependiente, uno más tóxico que el otro”, expresó, aludiendo a una etapa marcada por baja autoestima, inseguridades y heridas de la infancia, especialmente por la ausencia de su padre.

“Tenía una necesidad de ser amada a toda costa”, reconoció en otro espacio. Gracias a la terapia y el trabajo personal, Bolaños afirma haber recuperado su poder personal. Ahora, dice sentirse preparada para una relación sana, basada en el respeto y el crecimiento mutuo. “Quiero un hombre seguro de sí mismo, sin vicios, con buena energía y que me permita ser libre”, afirmó.

En 2024, durante su participación en La casa de los famosos Colombia, Bolaños también fue tema de conversación por sus opiniones sobre la orientación sexual en las relaciones. Afirmó que no se enamoraría de un hombre bisexual, lo que generó diversas reacciones en redes sociales. Además, admitió sentir atracción por su compañero de reality, el actor Sebastián González, aunque descartó la posibilidad de una relación más allá del programa: “Me encanta, pero esto es un juego”.

Ese mismo año, durante una entrevista con Wendy Guevara, la actriz reveló un episodio de su pasado poco conocido: una breve experiencia con una mujer. Fue en una fiesta electrónica, en un momento de exploración, pero no la disfrutó y concluyó que su atracción sigue siendo por los hombres. “Sí probé, pero no me gustó”, dijo con naturalidad.

Otro episodio curioso en su historial romántico lo protagonizó el chef chileno Christopher Carpentier, con quien tuvo una cita luego de un acercamiento por redes sociales. Según contó en entrevista con Semana, el chef le propuso matrimonio en la primera salida, gesto que la actriz consideró precipitado. “Me dijo que yo era la mujer de su vida y ya me quería casar. Yo iba más despacio”, relató entre risas.

Pese a estos altibajos, Martha Isabel no descarta el amor. Más bien, se ha convertido en una defensora del amor propio como antesala del amor de pareja. “Ya no estoy para criar hombres. Quiero un compañero, no un hijo”, ha afirmado con contundencia. Hoy se enfoca en su crecimiento personal y profesional, mientras sigue abierta a la posibilidad de una nueva relación, siempre y cuando sea con alguien que sume y no reste.

Con una trayectoria artística sólida y una personalidad arrolladora, Martha Isabel Bolaños demuestra que hablar de lo personal con franqueza también es una forma de empoderamiento. Y aunque el amor no siempre ha sido fácil para ella, su historia es un recordatorio de que sanar, reconstruirse y volver a creer es posible.