La inolvidable Jenny García, la Pupuchurra de ‘Yo soy Betty la fea’ y ex participante de ‘La casa de los famosos’ y ‘MasterChef Celebrity’ sorprendió a su comunidad digital al anunciar que se está dando una nueva oportunidad sentimentalmente hablando.
Martha Isabel Bolaños publicó un carrusel de imágenes donde se ve compartiendo junto a su pareja y escribió un emotivo texto donde menciona que esta nueva etapa llegó luego de trabajar en sí misma.
“Hoy me estoy dando una nueva oportunidad en el amor, y la estoy viviendo con una ilusión que hacía tiempo no sentía. ¿De dónde nace tanta fe? Llevo tiempo cuidándome, reservándome y preparándome para el amor que deseo vivir. Trabajando en ser mi mejor versión, construyendo en mí lo mismo que soñaba encontrar en alguien más: valores, honestidad, generosidad y disposición para amar bonito”, comenzó diciendo la actriz que hace unos meses contó que el jurado de ‘MasterChef Celebrity’ Christopher Carpentier la pretendió pero esa situación no evolución. Él la desmintió.
“En ese camino aprendí que reconocer el amor también requiere conocerse. Saber qué necesitamos, mirar los hechos y no conformarnos con una relación en la que tengamos que negociar lo esencial. Honrar lo que hemos construido en nosotros también significa elegir con quién compartirlo”.
Martha Isabel Bolaños se reserva los datos de su novio
Enseguida se refirió a su novio y aunque no mencionó datos sobre él sí habló de sus atributos. Tampoco dejó ver su rostro.
“Y entonces llegó él. Un hombre espectacular, noble, con valores que admiro y una manera de cuidarme que me toca el corazón. Me siento afortunada de conocerlo y de descubrir todo lo hermoso que tiene para ofrecer. Merece mi respeto, mi ternura y mi cuidado; quiero que también encuentre en mí un lugar donde sentirse amado, valorado y acompañado.
Por eso tengo fe: por lo que siento y por sus hechos. Por su presencia, por nuestras conversaciones y por la alegría de descubrir que compartimos tanto de lo que deseamos para nuestras vidas.
Comparto estos pedacitos de felicidad porque ustedes me han acompañado en muchos capítulos. Algunos detalles los guardamos para nosotros, mientras seguimos conociéndonos y construyendo unas bases firmes. El futuro lo ponemos en manos de Dios; este presente lo vivimos con gratitud y con ganas de cuidarlo”.
Al final dejó un mensaje de esperanza para quienes aún no encuentran pareja animándolos a trabajar en sí mismos primero.
"A quienes todavía sueñan con un amor bonito: sigan cultivando su vida, escúchense y sostengan aquello que saben que merecen. Que la espera no los lleve a aceptar menos de lo que necesitan para sentirse respetados, queridos y en paz.
Hoy miro al hombre que tengo a mi lado, sonrío y siento que valió la pena esperar”.