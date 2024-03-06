Martha Isabel Bolaños recordó insultos de Karen Sevillano tras expulsión de Johanna Fadul

La expulsión de Johanna Fadul de 'La casa de los famosos Colombia’ no solo generó reacciones inmediatas entre los televidentes, sino que también reactivó tensiones de ediciones anteriores del reality. Una de ellas involucra a Martha Isabel Bolaños y a Karen Sevillano, actual presentadora del After Show del programa.

Tras conocerse la salida de Fadul, Sevillano se pronunció en redes sociales sobre el comentario que la actriz hizo contra ‘Campanita’ durante los posicionamientos, episodio que llevó a la producción a aplicar la sanción máxima. Sus declaraciones provocaron múltiples reacciones entre seguidores del formato, algunos de los cuales recordaron situaciones ocurridas en la primera temporada del programa.

¿Qué dijo Martha Isabel Bolaños sobre los insultos de Karen Sevillano en ‘La casa de los famosos’?

La reconocida actriz caleña compartió en Instagram una publicación hecha por uno de sus seguidores en la que se recopilan fragmentos de la primera edición del reality. En los videos que aparecen en la imagen replicada, Karen Sevillano se refiere a ella con expresiones despectivas, como “perra canequera” o “vieja cuqui ancha”, durante la convivencia que ambas sostuvieron en el programa.

La actriz acompañó la historia con la frase “alguien me dejó este recuerdo” y su publicación fue interpretada por varios usuarios como una reacción indirecta a las críticas recientes de Sevillano, en medio del debate que se desató tras la expulsión de Johanna Fadul.

“Johanna Fadul por lo menos pidió perdón. En cambio tú nunca te sentiste mal por tratar asi a otra mujer (...) Eres de las que más critica la doble moral, junto a tu esposo, y son exactamente igual o incluso peor porque esos ataques hacia Martha fueron premeditados y hechos con un orgullo del que todavía te jactas”, se lee en el mensaje replicado por Bolaños.

El posteo de Martha Isabel Bolaños también planteó interrogantes sobre la diferencia en la manera cómo se juzgan y sancionan los comportamientos dentro de ‘La casa de los famosos Colombia’.

Todo el ataque e insultos que sufrió Martha Isabel y Julián Trujillo donde quedaron? 😭 Eres una bully Karen sevillano pic.twitter.com/bz0XQWZnTQ https://t.co/sj6U5kPv67 — Luiss (@Luismorxx) February 2, 2026

Hasta el momento, Martha Isabel no ha emitido declaraciones adicionales sobre el tema, ni ha respondido directamente a Karen Sevillano. Por su parte, la influenciadora tampoco se ha pronunciado sobre la publicación compartida por su antigua compañera de reality.

