La vallecaucana en su paso por ‘La Casa de los famosos’ había comentado lo difícil que le habría resultado encontrar un hombre acorde con sus expectativas. En algunos momentos del encierro habló de ingratas experiencias en este sentido.

Esa dificultad parece haber quedado atrás con una de las recientes publicaciones de la actriz donde se mostró feliz junto a su novio.

Martha Isabel Bolaños reveló que tenía novio en su IG

“Hoy me estoy dando una nueva oportunidad en el amor, y la estoy viviendo con una ilusión que hacía tiempo no sentía. ¿De dónde nace tanta fe? Llevo tiempo cuidándome, reservándome y preparándome para el amor que deseo vivir. Trabajando en ser mi mejor versión, construyendo en mí lo mismo que soñaba encontrar en alguien más: valores, honestidad, generosidad y disposición para amar bonito”, escribió la actriz que no dio a conocer el rostro ni la identidad de su nuevo amor, en cambio habló de cómo lo ve.



“Y entonces llegó él. Un hombre espectacular, noble, con valores que admiro y una manera de cuidarme que me toca el corazón. Me siento afortunada de conocerlo y de descubrir todo lo hermoso que tiene para ofrecer. Merece mi respeto, mi ternura y mi cuidado; quiero que también encuentre en mí un lugar donde sentirse amado, valorado y acompañado.

Por eso tengo fe: por lo que siento y por sus hechos. Por su presencia, por nuestras conversaciones y por la alegría de descubrir que compartimos tanto de lo que deseamos para nuestras vidas.



Comparto estos pedacitos de felicidad porque ustedes me han acompañado en muchos capítulos. Algunos detalles los guardamos para nosotros, mientras seguimos conociéndonos y construyendo unas bases firmes. El futuro lo ponemos en manos de Dios; este presente lo vivimos con gratitud y con ganas de cuidarlo”.

"Un regalo de Dios", La Pupuchurra sobre nuevo novio

Ahora en una nueva publicación Martha Isabel se animó no solo a revelar cómo luce su novio sino que reveló su nombre.

“Yo sabía lo que era importante para mí en el amor. Lo que no sabía era que tantas de esas cosas podían llegar juntas. Que podía compartir la Fe con alguien, hablar de lo que sentimos, hacer planes a futuro y, cinco minutos después, estar muertos de la risa por una bobada que solo entendemos los dos”, comenzó escribiendo en el post en el que con un carrusel de imágenes dejó ver a Carlos Rivera, nombre del afortunado.



“Siento, con todo mi corazón, que habernos encontrado fue un regalo de Dios. Y de los dos nace cuidarlo. Eso se ve en cómo nos hablamos, en cómo cumplimos lo que decimos, en la ternura con que nos tratamos y en la alegría que nos da ver brillar al otro.



En estas veinte láminas les comparto un pedacito de lo que hoy vivo, valoro y agradezco. Me hace ilusión compartirlo. Y si al verlo a alguien le dan ganas de volver a creer que se puede amar con ternura, con alegría y con paz, qué bonito.



Gracias a quienes se alegran conmigo. Nosotros seguimos eligiéndonos y cuidando lo nuestro, de la mano de Dios, un día a la vez”, puntualizó.

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Dentro de las fotos que la actriz subió se ve a los dos en distintos momentos en imágenes que han sido modificadas y se ven animadas. En total sumó 20 y cada una la acompañó de un texto corto en el que revela por qué está con él. Dentro de los aspectos que menciona están el gusto por las mismas cosas, “decirnos las cosas con claridad. La alegría de ver brillar al otro”, así como su similitud en creencias, el amor por sus familias y la sólida comunicación que tienen.

¿Quién es el nuevo novio de Martha Isabel Bolaños?

Se trata de Carlos Rivera Flórez, quien en su cuenta de Instagram se declara como un "Apasionado por las motos. Empresario

con más de 20 años impulsando sueños sobre dos ruedas". El CEO de su propia distribuidora de una reconocida marca japonesa de motocicletas y cuatrimotos en el país.

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Carlos tiene uno de sus puntos de venta en Armenia, Quindío.. La pareja estuvo disfrutando de unas vacaciones y recientemente él retomó actividades.

Es hincha del deportes Quindío, equipo que esta semana celebró su ascenso a la primera División, que él destacó en una de sus historias de Instagram.

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Rivera Flórez tiene dos hijos adolescentes de una anterior relación.

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