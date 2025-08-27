Martín Elías Jr. habló por primera vez sobre los escándalos de Dayana Jaimes

La vida de Dayana Jaimes, viuda del fallecido cantante Martín Elías, ha estado marcada por diferentes polémicas que en los últimos meses la han puesto en el centro de la conversación pública. Rumores sobre su vida personal, reacciones en redes sociales y declaraciones en entrevistas han mantenido su nombre entre los temas más comentados del vallenato.

En medio de esa coyuntura, el hijo mayor del recordado intérprete, Martín Elías Jr., fue consultado por primera vez acerca de lo que piensa de los señalamientos alrededor de la madre de su hermana menor. Sus palabras llamaron la atención por el tono sereno y respetuoso con el que decidió referirse al tema, sin entrar en confrontaciones ni alimentar la controversia.

¿Qué dijo Martín Elías Jr. sobre Dayana Jaimes?

En diálogo con el portal Vallenatos y más ná, el joven artista prefirió mantenerse al margen de las polémicas que rodean a Dayana Jaimes, pero dejó claro el lugar que ella ocupa en su vida. “Yo pienso que jamás opinaré porque es la mamá de mi hermana y no quiero verme involucrado en esos temas. La respeto mucho”, expresó inicialmente.

Consciente de que la figura de Dayana Jaimes despierta múltiples comentarios en redes sociales y medios de comunicación, el heredero de ‘El Terremoto’ aseguró que su decisión es no entrar en esos debates. “Ella es una mujer madura y sabe lo que hace, lo que decida hacer o no, lo respeto”, agregó durante la conversación.

Martín Elías Jr. también fue enfático en que, más allá de las diferencias que puedan existir entre algunos miembros de la familia y la viuda de su padre, su postura es mantener la cordialidad.

“Como te digo, ella es la mamá de mi hermana, entonces si yo salgo a atacarla o a opinar sería meterme en temas que no son míos y que les competen solamente a ellos”, agregó.

Finalmente, Martín Elías Jr. subrayó que su interés es conservar una relación sana con Dayana Jaimes, pensando en el bienestar de su entorno familiar. “La respeto y quiero siempre llevar una buena relación. Siento que eso es lo importante”, concluyó el joven cantante, que poco a poco comienza a abrirse camino en la música vallenata siguiendo el legado de su padre.