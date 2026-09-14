Martín Elías Jr. se refirió al trágico accidente del bus de su agrupación: “Dios nos cuidó”

Este domingo 13 de septiembre, sobre la vía que comunica a Puente Nacional con San Gil, en la jurisdicción de Barbosa, Santander, el bus que transportaba la agrupación de Martín Elías Jr., sufrió un accidente, luego de una presentación en Chiquinquirá, Boyacá. El vehículo colisionó contra una motocicleta en la que se transportaban dos hombres, quienes lamentablemente perdieron la vida.

¿Martín Elías Jr. iba en el bus?

Una vez se conoció la noticia, el mundo del vallenato y los seguidores de Martín Elías Jr. comenzaron a preguntarse si el artista iba en el vehículo. Horas más tarde, el hijo del intérprete de El Terremoto se pronunció en sus redes sociales, dando un parte de tranquilidad y confirmando que tanto él como todo su equipo de trabajo están bien. “Gracias a todas las personas que se preocuparon por mí y se tomaron el tiempo de estar pendientes. Gracias a Dios estoy bien porque no íbamos en el bus. Toda mi agrupación también está bien sin ningún tipo de daño”, dijo a través de sus historias de Instagram.

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Además, aprovechó para referirse a los fallecidos en el accidente: “Lamentamos la muerte de esas dos personas, que Dios los tenga en la gloria. Esta es una situación que nadie desea”. De igual manera, le pidió a sus seguidores apoyo en oración, pues como artistas siempre están expuestos a ese tipo de situaciones: “Dios siempre nos acompaña y en esta profesión estamos expuestos a todo tipo de riesgos, por eso oren siempre por nosotros. Los amo. Estamos conscientes de todos los riesgos que tomamos al viajar por Colombia, pero todo eso vale la pena cuando vemos sonreír a nuestros seguidores. Oren siempre por mí porque hasta el último día lucharé por da todo, mi gente”.

“Dios nos cuidó”: Martín Elías Jr. sobre el accidente

Posteriormente, en horas de la mañana de este lunes 14 de septiembre, el artista hizo un post en su perfil de Instagram: “Gracias a Dios estamos bien y también mis muchachos. Todos los días nos levantamos intentando luchar por ustedes mi gente y así mismo estamos expuestos a muchas cosas, pero también tenemos como jefe a Dios que nos cuidó y cuidará. Seguiremos recorriendo Colombia por ustedes mis martinistas💛🙏🏽. Dios que reciba en su reino a las víctimas”.

Los internautas le han dejado mensajes expresando su tranquilidad tras conocer que el joven cantante y compositor, junto con su banda, salieron ilesos. “Fue un susto horrible el que tuve. Gracias a Dios estás bien”, “Mejor un solo toque bien hecho y sin correr para otro. Choferes bien descansados y sin afán. Queremos Martinismo pa rato”, “eres un gran cantante y un ejemplo para toda la comunidad latina”, “lo que yo me preocupé querido Martín, solo Jesucristo lo sabe… gracias a Dios porque estás bien y porque están bien”, “gracias a Dios no pasó a mayores con los muchachos que iban en el bus”.