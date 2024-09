Martina la peligrosa vivió angustioso momento en MasterChef: “casi pierdo un ojo”

Martina la peligrosa ha sido una de las famosas de MasterChef Celebrity que más se ha destacado por sus habilidades culinarias. La cantante ha sido catalogada como una de las mejores cocineras de esta temporada, incluso, hay quienes la ven como la ganadora.

Te puede interesar: Eliminado de ‘MasterChef Celebrity’: sorpresiva noticia impactó a todos

Generalmente, la artista suele sorprender a los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina con su sazón y con su creatividad a la hora de emplatar y presentar sus platos. Cuando, por alguna razón, le va mal, todos quedan sorprendidos.

¿Qué le pasó a Martina la peligrosa?

Hace unas semanas, la hermana de Adriana Lucía estuvo ausente del reality culinario. Los televidentes e internautas no lo pasaron desapercibido, y, a través de sus redes sociales le comenzaron a preguntar qué le había ocurrido.

La artista apareció con un ojo tapado, generando preocupación. En una reciente entrevista para el programa Los impresentables, de Los40, la concursante se refirió a los diferentes accidentes que ha tenido en la cocina durante las grabaciones. “Me he quemado mucho, me he cortado mucho, me he golpeado mucho. Tengo una quemadura en la cara, me saltó aceite del chicharrón”, dijo inicialmente.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Enseguida, recordó el momento cuando, por equivocación en el camerino de MasterChef, se aplicó unas gotas incorrectas en uno de sus ojos. “Casi pierdo un ojo, eso no fue en la cocina. Me eché unas gotas. Tuve que faltar a MasterChef porque me eché unas gotas de las que uno echa en el inodoro cuando hace popó, me equivoqué de ojo. Me pasó allá en el camerino. Llega uno todo ‘turruleto’ a las 5 de la mañana, y yo venía del baño, entonces tenía ahí mi maquillaje con las gotas de los ojos, porque yo tengo goticas para los ojos, me eché la gota y yo siento el fogonazo, se me prendió en candela, yo intenté ver con el otro ojo lo que había echado, y de una salí corriendo para el baño, para el médico, me llevaron para urgencias, lavado de ojos, dos días con el ojo tapado, todo mal”, aseguró.

Aunque contó la anécdota entre risas, la artista se angustió por las consecuencias que le hubiera podido generar la equivocación de esa sustancia. “Amo a Martina, es única jaja”, “qué pecaito con Martina”, “uy, eso es peligroso”, “gracias a Dios no pasó a mayores”, “delicado”, comentaron algunos usuarios.