Mary Méndez está de vacaciones. Publicó foto posando en bikini junto a su madre

La reconocida presentadora de “La Red”, Mary Méndez, se encuentra actualmente de vacaciones y compartió algunos momentos del descanso junto a su madre en un lujoso resort. En su cuenta de Instagram, la comunicadora publicó varias fotos donde aparece en bikini, luciendo relajada y feliz. En esas imágenes también se le ve compartiendo una atmósfera de descanso y unión familiar .

Aunque Méndez se mostró muy contenta en sus redes, prefirió mantener en reserva el nombre del destino. En una de sus últimas publicaciones dijo sentirse “despejada” y en completa armonía con su entorno, aunque sin revelar la ubicación exacta del lugar .

Este periodo de descanso no llega por casualidad: después de más de tres años sin tomar permisos, durante las últimas semanas se han vencido algunos días de licencia acumulados, lo que obligó a la presentadora a hacer una pausa en sus actividades televisivas . En 2022, Mary ya había recibido la invitación a descansar: dijo haber sido la única del equipo de “La Red” sin licencia en ese momento.

No se trata de una renuncia ni de una salida definitiva: la misma presentadora se encargó de aclararlo al público. “Simplemente me obligaron a tomar vacaciones porque se me vencían”, explicó para despejar cualquier rumor.

¿Qué viene después de las vacaciones?

Aunque no ha anunciado una fecha exacta de regreso, se espera que Mary retome sus funciones en “La Red” tan pronto culminen sus días de descanso. Mientras tanto, aprovecha para compartir momentos auténticos con su madre y recargar energías para su regreso a la pantalla.