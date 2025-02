Mary Méndez se sometió a procedimiento en el rostro ¿Qué cambios espera?

Mary Méndez sorprendió a sus seguidores en horas recientes al mostrar que, a pesar de ser escéptica, tomó la decisión de someterse a un procedimiento estético cuyos cambios serán evidentes, sobre todo, en su rostro.

¿Qué procedimiento se hizo Mary Méndez?

De acuerdo con lo expuesto por la presentadora de La Red, programa de entretenimiento de Caracol Televisión, su dermatóloga de confianza le recomendó un tratamiento a base de productos inyectables para mejorar la apariencia de su piel. Sin embargo, inicialmente no estaba muy convencida.

Se trata de la bioestimulación de colágeno con Radiesse , un tratamiento estético que, por medio de una i nyección de hidroxiapatita de calcio, busca mejorar la flacidez de la piel y estimular la producción de colágeno .

“Lo amo y no es una vaina ahí, como a mí me dijo la doctora (…) Yo estaba súper escéptica porque eso es una puya que le meten a uno por aquí y ahí va la sustancia que hace que el colágeno en la piel se produzca más”, aseguró Mary Méndez a través de una publicación que compartió en redes sociales.

Es clave mencionar que los efectos de este tipo de tratamientos, que requiere de varias sesiones, pueden durar hasta doce meses.

El trastorno contra el que luchó Mary Méndez

En 2013, la samaria de 48 años se refirió a un problema que inició cuando vivía en Miami y llevaba un estilo de vida muy diferente: la anorexia.

“No me daba cuenta de lo que tenía, pues todas lucíamos iguales; pero empecé a sufrir ataques de pánico, mi cabeza se ponía fría y sentía que no estaba bien, que tenía que irme de allá. Me había vuelto anoréxica”, comentó Mary Méndez en una charla con Elenco.

“Cuando llegué a Colombia, mi mamá no quería mostrarme delante de sus amigas; luché mucho contra esa enfermedad. Mi mamá y mis hermanas siempre han sido mi soporte. Comenzó entonces la lucha para que comiera, pues comía un pastelito y con eso me bastaba hasta el otro día. Estuve en manos de un psiquiatra cubano en Barranquilla que me ayudó muchísimo”, agregó la estrella del canal Caracol, quien llegó a pesar 46 kilos.

Tras su recuperación, Mary Méndez hizo una especie de pacto con ella misma y es que se prometió nunca más volver a hacerle daño a su cuerpo. Gracias a esta decisión ahora cambió su estilo de vida por una buena alimentación y actividad física