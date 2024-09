Maryan Gómez: de qué murió, edad y más de la exparticipante del ‘Desafío 2023’

Ayer, en horas de la mañana, se hizo pública la lamentable noticia de la muerte de Maryan Gómez, quien se había dado a conocer en el mundo del entretenimiento gracias a su participación en el Desafío The Box 2023. La deportista hizo parte del equipo Beta y se destacó por ser una de las competidoras más fuertes, aunque una lesión terminó sacándola del programa de manera prematura.

¿De qué murió Maryan Gómez, exparticipante del ‘Desafío The Box 2023′?

La noticia fue confirmada por el programa La Red, de Caracol Televisión. De acuerdo con ese medio informativo, al parecer, Maryan murió en una clínica de Bogotá por una complicación pulmonar que rápidamente se extendió por su cuerpo.

Valkyria, ganadora del Desafío 2022, hizo un llamado a evitar las especulaciones y, de paso, pidió respeto en este doloroso momento: “Sabemos que todos quieren saber qué pasó, pero agradecemos un poco de prudencia y discreción (…) No especulen, no tejan versiones sobre lo sucedido, es un momento muy duro para la familia Desafío (…) Cuando todo se aclare y tengamos tiempo de despedirla, seguro se enterarán de las versiones oficiales que se logren dar (...)”, reveló.

¿Quién era y cuántos años tenía Maryan Gómez, exparticipante del ‘Desafío 2023′?

De acuerdo con su perfil de Instagram, Maryan era atleta crossfit y entrenadora personal. La joven tenía 29 años. En sus redes sociales demostraba su amor por el deporte. El pasado 15 de agosto hizo una publicación celebrando el cumplimiento de una meta.

“MUY FELIZ Un día me propuse hacer uno de mis objetivos realidad y qué tan gratificante y emocionante fue, ahora puedo decir que es una meta hecha realidad, un momento que hizo que cambiara todos los aspectos de mi vida tanto emocional, física y psicológicamente. ¡Me siento orgullosa y satisfecha de tantas cosas! De haber cambiado mi vida y ver una nueva faceta de mí, donde pude aprender que puedo llegar donde siempre he deseado de corazón con la mayor perseverancia y sin nunca dudar de mí y mis capacidades”.

Reacciones de exparticipantes del ‘Desafío’ a muerte de Maryan Gómez

A través de Instagram, algunos exparticipantes del Desafío The Box 2023 y excompañeros de Maryan, han expresado su dolor y tristeza por la repentina partida de la deportista.

Sara Cifuentes, quien estuvo con ella en Alpha, escribió: “una noticia muy dolorosa para la familia Desafío. Y aunque no tenemos que entender los planes de Dios porque Él todo lo tiene orquestado perfectamente, no deja de ser un golpe duro. Fuerza a los amigos y familiares de Maryan. No se hagan películas en la cabeza y mucho menos especulen, lo mejor que podemos hacer ante el fallecimiento de una persona es revisarnos internamente, pues la vida es un ratico... Cuando una noticia impacta tanto es porque algo debes aprender de ella”.

La exintegrante del equipo Beta del ‘Desafío The Box 2023’ murió el pasado sábado en una clínica en Bogotá. Sus excompañeros se quebraron al conocer la noticia. Así reaccionaron. Fotografía por: Instagram

Por su parte, Gema, quien después del reality se convirtió en unas de las grandes amigas de Maryan, también manifestó su tristeza con un conmovedor mensaje: “Lo único que puedo decir es que solo se mueren los que se olvidan. Eso es lo único que puedo decir”.

Aleja, ganadora de la misma edición en la que estuvo Maryan, posteó una foto de cuando ambas estuvieron en Alpha, y junto a ella escribió: “estoy impactada y triste por esta noticia, siempre te llevaremos en nuestros corazones. Es increíble la vida cómo se nos puede ir en un abrir y cerrar de ojos”.