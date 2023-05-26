MasterChef: él es Mario Bert, esposo de Carolina Sabino que la acompaña en la final del reality

En la primera parte de la final de MasterChef Celebrity Colombia, Carolina Sabino vivió un momento especial cuando el programa permitió la entrada de sus seres queridos al set. Entre ellos apareció su esposo, Mario Bert, cuya presencia generó de inmediato preguntas entre los televidentes que querían saber quién es el hombre que acompaña a la actriz en esta etapa decisiva.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Quién es el esposo de Carolina Sabino?

Mario Bert es un empresario chileno que lleva varios años viviendo en Ecuador, país al que Sabino se mudó cuando decidió darle un nuevo aire a su carrera artística y concentrarse en la música. La pareja mantiene una larga relación que se ha fortalecido con el tiempo y que ha permanecido, en gran medida, lejos del ruido de los medios de comunicación.

Su historia comenzó hace tres más de 30 años, un periodo en el que han construido una vida familiar en común junto a Benjamín, el hijo menor de la actriz. Aunque la pareja evita exponer detalles íntimos, en distintas apariciones públicas y publicaciones ha quedado en evidencia un vínculo sólido que se ha mantenido pese a los cambios profesionales de ambos y a los constantes traslados que implica el trabajo de Carolina Sabino.

La relación se convirtió también en un apoyo emocional clave para la actriz, especialmente durante su regreso a la televisión colombiana. Con su participación en MasterChef Celebrity, los seguidores han podido ver una faceta menos conocida de Sabino y, al mismo tiempo, cómo el respaldo de Bert ha sido fundamental en ese proceso. La presencia de su esposo y de sus hijos ha sido mencionada por la propia actriz como un motor para asumir los retos del reality y, en general, los de su carrera.

El mensaje de Mario Bert a Carolina Sabino en la final de MasterChef

Durante la primera parte de la final, el reencuentro familiar incluyó un mensaje especial de Bert, quien aprovechó el momento para expresar el orgullo que siente por la actriz. Con evidente emoción, le recordó cuánto la admiran en casa y lo feliz que estaban de acompañarla en una instancia tan significativa dentro del concurso, además de bromear con que todos estaban listos para recibir sus nuevas preparaciones cuando regresara a la cocina del hogar.

“Estamos muy orgullosos todos, realmente es una felicidad, estamos realmente emocionados y la estamos esperando para que cocine en la casa”, expresó.