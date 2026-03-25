¿Matías Mier reaccionó a declaraciones de Melissa Martínez sobre su divorcio? Esto publicó

En septiembre del 2022, se hizo público el divorcio de Melissa Martínez y Matías Mier. A través de un comunicado publicado por el futbolista, se conoció que la ruptura había ocurrido por una infidelidad de él hacia la presentadora. “En mi humanidad, admito haber tomado decisiones equivocadas y haber causado dolor a una mujer excepcional que estuvo conmigo incondicionalmente y me dio todo su amor. Pido perdón, principalmente a ella, y a todo aquel que sin ser mi intención ha sido afectado por mi actuar”, dijo en ese momento Mier. Por su parte, la periodista deportiva prefirió guardar silencio y sin dar mayores detalles, reveló que ese divorcio ha sido uno de los momentos más difíciles de su vida.

¿Qué dijo Matías Mier por declaraciones de Melissa Martínez?

Este fin de semana, salió al aire un nuevo episodio de Se dice de mí, el programa de Diva Jessurum que cuenta la vida de los famosos. En esta oportunidad, el turno fue para Melissa Martínez, quien abrió su corazón y reveló varios detalles de su vida profesional y personal, entre ellos, su divorcio con el futbolista, con quien se había casado el 14 de diciembre del 2019.

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“Tuvimos una última conversación, que para mí fue muy corta y en medio del desespero de la situación en la que me veía envuelta: publicada en todas las redes sociales. Me hizo entender que él había tomado un camino distinto al mío. A los 4 días había firmado mi divorcio. A pesar de todo yo lo único que necesitaba después de ese adiós era una disculpa, ya no, pero en ese momento, como estaba todo tan reciente, yo decía ‘si tan solo cogiera el teléfono y dijera lo siento por lo que pasó’, para mí estaba cerrado. Me tocó cerrar sola”, recordó la presentadora de ESPN.

Después de esas declaraciones, el futbolista uruguayo hizo una publicación en su cuenta de Instagram que, según muchos internautas, se trató de una supuesta respuesta para Melissa. En sus historias puso un fondo negro y sobre él escribió: “ja, ja, ja, ja”. De igual manera, acompañó la imagen con la canción Ya supérame del Grupo Firme, en cuya letra dice: “¡Ya, supérame! Porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti. Deberías hacerlo tú también. Esta historia se borró. Y no pienso escribirla otra vez”.

Aunque no dijo puntualmente que se refería a ella, muchos aseguraron que, en efecto, se trataría de una indirecta. Por su parte, Valentina Rendón, la nueva esposa de Matías, también se pronunció en redes con un video donde él aparece compartiendo diferentes momentos junto a su hijo. Junto al clip, escribió: “‘El peor hombre del mundo’, un día cualquiera”.

En redes, los usuarios han tenido comentarios divididos: “Él quería una mujer sumisa que fuera mamá y no se desarrollara como profesional”, “la que se lo queda pierde”, “nadie puede construir su felicidad a costillas del sufrimiento de otra”, “yo pienso que cada quien está donde quiere, nadie le quita nada a nadie”.