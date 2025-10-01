Matrimonio de Jhony Rivera y Jenny López: revelan fecha y dónde será la boda

Jhony Rivera y Jenny López han estado en el centro de la conversación desde que oficializaron su noviazgo en julio de 2023. La relación entre el cantante de música popular y la joven artista generó comentarios por la diferencia de edad —28 años—, pero con el paso del tiempo han demostrado que su vínculo se sostiene en la confianza y el apoyo mutuo.

En mayo de este año, durante un concierto en el Movistar Arena de Bogotá, el intérprete de El intenso sorprendió a su pareja con una propuesta de matrimonio frente a miles de fanáticos. Ahora, meses después de ese momento, la pareja reveló nuevos detalles sobre el esperado enlace, despejando la incógnita sobre la fecha y el lugar de la ceremonia.

¿Cuándo y dónde se van a casar Jhonny Rivera y Jenni López?

Según contó Jenny López a través de una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales, la boda se celebrará en febrero de 2026 en la ciudad de Pereira, tierra natal del cantante. La pareja decidió que los votos nupciales se llevarán a cabo en una iglesia católica, dejando en claro su intención de tener una ceremonia tradicional.

Lejos de los lujos y grandes despliegues que suelen acompañar los matrimonios de celebridades, los artistas planean una celebración íntima, sencilla y familiar. La idea, explicaron, es compartir ese día especial con las personas más cercanas, sin la parafernalia de un evento masivo.

Jenny López también confesó que, aunque la pregunta que más le hacen sus seguidores es por su vestido de novia, todavía no ha elegido el diseño. Con más de un año por delante, espera tener el tiempo suficiente para encontrar el atuendo ideal con el que sorprenderá en el gran día.

La historia de ambos comenzó cuando Jenny se vinculó al equipo artístico de Jhonny Rivera con apenas 16 años, acompañándolo en giras y presentaciones. Dos años después, el cantante reconoció su talento y la apoyó en el crecimiento de su carrera musical, lo que dio paso a una relación sentimental que pronto se hizo pública.

Pese a las críticas iniciales, la pareja ha dejado claro que su historia de amor sigue adelante y que su boda va a reafirmar ese compromiso frente a sus seguidores y, sobre todo, ante sus familias.