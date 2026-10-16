Matrimonio de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W: día y lugar ¿Dónde será la luna de miel?

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W fueron noticia hace pocas semanas cuando él se sinceró sobre sus luchas personales y el proceso de cambio que ha vivido y que ha cambiado por completo su forma de ver la vida, sus prioridades y en general, le ha permitido experimentar una transformación espiritual. La influencer por su parte, ha mencionado que decidió apoyarlo por el amor que le tiene y en beneficio de su hogar.

Ahora la pareja se encuentra en la recta final de los preparativos de su boda, luego de que ella tuviera su despedida de soltera en Cartagena y él celebrara la suya, la semana pasada.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se casan el 29 de octubre

El cantante y la generadora de contenido confirmaron que será el 29 de octubre el día en que darán el sí frente al altar, en medio de una ceremonia católica. Ese jueves, según Bueno mencionó a La Red, de Caracol, se casará en la icónica Catedral de Sal de Zipaquirá. “Ese lugar esta cerca de nuestra casa, cerca de nuestra querida Bogotá que nos ha recibido y acogido como si fuéramos de acá, literal. Y qué mejor lugar que un lugar emblemático como lo es esta catedral, símbolo religioso de nuestro país”, dijo el cantante en el mencionado programa.

La ceremonia sería en la tarde y la celebración sería en la noche en el Rancho MX, el restaurante que la pareja posee en la vía que conduce de Cajicá a Zipaquirá y donde han realizado otras celebraciones como los cumpleaños de artistas y el bautizo de Domenic, el hijo menor de Pipe y Luisa.

"Ustedes me van a ver jugando a la princesa… cada mujer se tiene que vivir su boda como ella lo sienta", dijo Luisa en una transmisión digital refiriéndose a que ha disfrutado todo el proceso de su boda y quiere también disfrutarse al máximo ese día, sintiéndose como una princesa.

Sobre la luna de miel, los novios han comentado en sus redes y en entrevistas que mientras Luisa prefería que la tuvieran el año entrante, de tal manera que no vieran afectadas las agendas de compromiso que tienen, él quisiera que fuera “como en las películas”: viajar una vez estuvieran casados partiendo uno o dos días después de la ceremonia.

Así las cosas han barajado varios destinos. Pipe, a cargo de organizar el destino, mostró preferencia por Dubai, lugar donde hace tres años le pidió la mano a la antioqueña, mientras que Luisa quisiera Italia. “Estuvimos en los Emiratos Árabes donde te pedí la mano, que lindo volver allá a consumar este amor", dijo Pipe.

Publicidad

¿Cuántos hijos tiene Pipe Bueno?

Lo que si esta claro es que a la luna de miel irán solos, sin sus dos hijos Domenic y Máximo, quienes se quedarían en Colombia.

Bueno también ha mencionado en las diversas entrevistas el anhelo que tienen por encargar su tercer hijo en la luna de miel destacando que los dos quisieran una niña, no obstante si llega un tercer varón también se sentirán muy agradecidos.

Publicidad

“Antes de que pasara todo esto, pensábamos hacer la vuelta para que fuera niña, con todo lo que pasa (digo) Dios nos la regala y si es niño, llega el tercer varón ya cerramos la fabrica…”, dijo dejando al descubierto que tras la crisis sufrida están abiertos a lo que el destino les depare.

Hay que mencionar que en charla con Los 40 principales, el artista habría comentado que estarían pensando en otro lugar más íntimo para celebrar la ceremonia que no sería La Catedral de Sal, esto para tener u poco más de privacidad.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento