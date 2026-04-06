Mauricio Figueroa, exparticipante de ‘LCDLF’ sorprendió con radical cambio de look

Con más de cinco décadas de trayectoria, Mauricio Figueroa, reconocido por su participación en producciones como Francisco el Matemático, La venganza de Analía, Tres caínes, entre otras, el año pasado aceptó el reto de ser parte de La casa de los famosos, convirtiéndose en el participante de mayor edad de esa temporada. Durante su tiempo en el reality, el actor asumió un papel bastante especial: el de consejero. Sus compañeros le dieron el apodo de “Don Mauricio”, y muchos de ellos se acercaban a él en busca de consejos, apoyo emocional y reflexiones sobre la vida. Su personalidad serena, su experiencia y su habilidad para evitar conflictos lo mantuvieron alejado de las controversias típicas del programa, y al mismo tiempo, le ganaron el cariño del público, que lo apoyó en varias ocasiones durante las nominaciones.

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Sin embargo, su tiempo en el programa de convivencia no estuvo libre de dificultades. Durante la competencia, Figueroa tuvo que lidiar con problemas de salud que afectaron su estancia en la casa. Incluso, bajo la presión del encierro, llegó a expresar su deseo de abandonar el programa, comentando que la experiencia se le hacía muy dura de soportar. Finalmente, su salida ocurrió después de 43 días de convivencia, siguiendo la recomendación de los médicos, priorizando así su bienestar.

Además, su trabajo no se ha limitado solo a actuar frente a las cámaras. También ha estado muy involucrado en el teatro, lo que ha fortalecido su formación como actor y ha contribuido a su crecimiento artístico. Su trayectoria ha sido admirada por los televidentes colombianos, especialmente por quienes han crecido viendo cómo ha evolucionado la televisión en el país a lo largo de las últimas décadas.

Así se ve ahora Mauricio Figueroa, exparticipante de ‘La casa de los famosos’

Después de un año de su salida del programa, Mauricio ha vuelto a ser el centro de atención, esta vez por un cambio de imagen que dejó a sus seguidores sorprendidos. El actor, quien se caracterizaba por su larga melena, apareció con un nuevo corte de cabello, luciendo una apariencia más fresca y rejuvenecida que ha desatado todo tipo de reacciones en las redes sociales. “Se ve mucho más joven”, “cambió bastante”, “qué cambio”, “parece otro”, “le luce, se ve rejuvenecido”, “le favorece ese nuevo look”, “don Mauricio rejuvenecido”, dijeron algunos internautas. Este cambio también se vio como una nueva etapa en su vida después de la experiencia del reality, donde enfrentó momentos de gran exigencia emocional.